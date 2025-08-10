У ЗМІ тривають достатньо жваві дискусії щодо ймовірного завершення російсько-української війни. Ті теми, які підіймає Росія та партнери України можуть бути загрозливими для нашої держави.

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, зазначивши, що українські партнери у Європі обговорюють і розглядають можливість того, що треба говорити про поступки українськими територіями. Звісно, це не матиме ніяких юридичних підстав, проте неправильно, що про це думають без України.

Які загрози несе перемир'я із Росією?

Валерій Чалий зауважив, що важливо розуміти риторику української влади, зокрема, чи вона в цілому базується на переговорах про мир, чи мовиться лише про припинення вогню та якийсь не до кінця зрозумілий, але поступовий вихід із широкомасштабної війни.

Я чув деяких людей навколо Офісу Президента, їхня позиція полягає в тому, що Україна не може підписувати з Росією мир, адже ця країна може його порушити, але ми можемо йти через припинення вогню і, дай Бог, це якось вирішиться. Я не думаю, що так може бути,

– зауважив він.

Дипломат пояснив це тим, що війну на території України не можна порівняти зі схожими випадками, адже масштаби та умови зовсім інші.

Важливо! Стів Віткофф провів зустріч із Володимиром Путіним у Москві та передав президенту США умови Кремля щодо можливого припинення війни в Україні. Публічно їх не розкривають, однак Трамп натякнув, що йдеться про обмін територіями. У США та Європі вважають, що готовність Путіна до діалогу стала результатом посиленого тиску.

У Росії дуже зраділи, що партнери України заговорили про територіальні поступки нашої держави та перемир'я. Це дуже вигідно ворогу.

Дональд Трамп і США можуть припинити участь у мирному процесі між Україною та Росією, якщо вже буде підписано перемир'я. Проте росіяни звинуватять нашу державу у порушенні цього. Це може відбутись і є пасткою, якої треба уникнути,

– сказав Чалий.

Щоб цього не трапилось, важливо вже відтепер обговорювати цілісний мир, а не тимчасове припинення бойових дій.