Ми на початку війн Росії, – ексочільник МЗС Німеччини сказав, проти кого Путін ще може воювати

Росія розпочала повномасштабну війну проти України у лютому 2022 року, однак це сталося на вперше та, як впевнені світові лідери, не востаннє. У Німеччині припустили, яка держава може стати наступною ціллю Росії.

Ексочільник МЗС Німеччини Йошка Фішер заявив, що російський президент Владімір Путін може напасти на ще одну країну. він вважає, що під прицілом Росії може перебувати Молдова.

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"Ми на початку російських війн"

Фішер висловив думку, що Молдова вже доволі довго перебуває у полі зору агресора.

Ми лише на початку російських ревізійних війн. Путін хоче повернути колишні радянські території,

– зазначив ексочільник МЗС Німеччини.

Водночас він впевнений, що Путін навряд чи насмілиться напасти на одну із країн НАТО. Дипломат сказав, що війна в Україні показала йому, що Росії буде важко встигати за збройовими технологіями НАТО. За його словами, найкраще, що світ може зробити для миру – масово переозброїтися.

Він наголосив, що ніхто не повинен думати, що він може атакувати територію Альянсу.

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