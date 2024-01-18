Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, однако это произошло впервые и, как уверены мировые лидеры, не в последний раз. В Германии было предположено, какое государство может стать следующей целью России.

Эксочельщик МИД Германии Йошка Фишер заявил, что российский президент Владимир Путин может напасть на еще одну страну. он полагает, что под прицелом России может находиться Молдова.

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"Мы в начале русских войн"

Фишер выразил мнение, что Молдова уже долго находится в поле зрения агрессора.

Мы только в начале русских ревизионных войн. Путин хочет вернуть бывшие советские территории,

– отметил эксчельник МИД Германии.

В то же время, он уверен, что Путин вряд ли осмелится напасть на одну из стран НАТО. Дипломат сказал, что война в Украине показала ему, что России будет тяжело успевать по оружейным технологиям НАТО. По его словам, лучше всего мир может сделать для мира – массово перевооружиться.

Он подчеркнул, что никто не должен думать, что он может атаковать территорию Североатлантического союза.

НАТО ближе к войне с Россией, чем большинство людей может понять