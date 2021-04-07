У Польщі заявили, що Росія може використати "Північний потік-2" для шпигунства

Спецслужба Польщі вважає, що "Північний потік-2" можуть використати в майбутньому для розвідувальної діяльності. Під час будівництва газопроводу Росія могла розмістити шпигунські прилади для слідкування.
Джерело:Polskie Radio
Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив: якщо будівництво "Північного потоку-2" завершать, то це створить загрозу для інформаційної безпеки Заходу.
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Побоювання щодо шпигунства завдяки трубопроводу
Під час будівництва газопроводу росіяни могли розмістити шпигунські пристрої для стеження,
– зазначив Жарин.
Він вважає, що існує ризик того, що інфраструктуру газопроводу на дні Балтійського моря згодом використають для шпигунсько-розвідувальної діяльності.
Жарин також додав, що Балтійське море – це акваторія, де часто проводяться маневри НАТО, також там теж транспортують зріджений газ, завдяки якому такі країни, як Польща, можуть уникнути енергетичної залежності від Росії.
"У зв'язку з цим потрібно серйозно сприймати російську загрозу в розвідувальній сфері у зв'язку з "Північним потоком-2", – наголосив речник міністра.
Можливість розміщення Росією флоту в Балтії
Крім того, на думку Жарина, є й інша небезпека, пов'язана з газопроводом. Це – потенційне використання його Росією як приводу для розміщення у Балтійському морі свого флоту, що теоретично може захищати газопровід.
Це може паралізувати судноплавство в Балтійському морі та створити ризик ескалації конфліктів,
– пояснив він.
Росія може дестабілізувати Захід
Спікер відомства також звернув увагу на фінансову частину інвестиції. "Гроші, які Росія заробить на експлуатації газопроводу, вона може потім використовувати для дестабілізації Заходу", – додав Жарин.
Жарин переконаний, що це питання серйозно повинна розглянути Німеччина, а США мають продовжувати співпрацювати з Європою, аби "розвалити російський проєкт".
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"Північний потік-2": основне
- Росія будує "Північний потік-2" для того, аби транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- Наприкінці 2019 року США ввели санкції проти компаній, які прокладали труби для газопроводу, тому будівництво зупинили. Але через рік його відновили. У березні 2021 сенатори США відправили лист президенту Джо Байдену, в якому закликали ввести нові обмеження.
- Нещодавно в компанії заявили, що "Північний потік-2" майже добудували – наразі він готовий на 95%.