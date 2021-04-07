У Польщі заявили, що Росія може використати "Північний потік-2" для шпигунства

Спецслужба Польщі вважає, що "Північний потік-2" можуть використати в майбутньому для розвідувальної діяльності. Під час будівництва газопроводу Росія могла розмістити шпигунські прилади для слідкування.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив: якщо будівництво "Північного потоку-2" завершать, то це створить загрозу для інформаційної безпеки Заходу.

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Побоювання щодо шпигунства завдяки трубопроводу

Під час будівництва газопроводу росіяни могли розмістити шпигунські пристрої для стеження,

– зазначив Жарин.

Він вважає, що існує ризик того, що інфраструктуру газопроводу на дні Балтійського моря згодом використають для шпигунсько-розвідувальної діяльності.

Жарин також додав, що Балтійське море – це акваторія, де часто проводяться маневри НАТО, також там теж транспортують зріджений газ, завдяки якому такі країни, як Польща, можуть уникнути енергетичної залежності від Росії.

"У зв'язку з цим потрібно серйозно сприймати російську загрозу в розвідувальній сфері у зв'язку з "Північним потоком-2", – наголосив речник міністра.

Можливість розміщення Росією флоту в Балтії

Крім того, на думку Жарина, є й інша небезпека, пов'язана з газопроводом. Це – потенційне використання його Росією як приводу для розміщення у Балтійському морі свого флоту, що теоретично може захищати газопровід.

Це може паралізувати судноплавство в Балтійському морі та створити ризик ескалації конфліктів,

– пояснив він.

Росія може дестабілізувати Захід

Спікер відомства також звернув увагу на фінансову частину інвестиції. "Гроші, які Росія заробить на експлуатації газопроводу, вона може потім використовувати для дестабілізації Заходу", – додав Жарин.

Жарин переконаний, що це питання серйозно повинна розглянути Німеччина, а США мають продовжувати співпрацювати з Європою, аби "розвалити російський проєкт".

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