Росія намагатиметься вбити Зеленського до того, як Трамп очолить США, – The Economist

В Україні припускають, що протягом трьох місяців, до того, як Дональд Трамп увійде у Білий дім, Кремль вдасться до значної ескалації. Це цілком можуть бути замахи на представників української влади.

В очікуванні інавгурації Дональда Трампа Путін не сидітиме склавши руки. Він надалі робитиме кроки з дестабілізації ситуації в Україні, передає 24 Канал із посиланням на The Economist.

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Небезпечні три місяці

Зокрема, ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко припустив, що Росія посилить тиск на українське суспільство, зокрема поновивши свою кампанію зі знищення значної частини енергетичної інфраструктури України.

"Вони спробують щось зробити", – сказав ексміністр. Він припустив, що це цілком можуть бути спроби вбивства керівництво країни. "Наступні три місяці будуть жахливими", – вважає він.

До слова, президент Зеленський пережив декілька замахів на себе. Наприклад, лише цьогоріч розвідка запобігла спробам вбивства президента кілька разів.

Так, у квітні у Польщі затримали чоловіка, який готував замах на президента України за вказівкою російських спецслужб. У травні СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Зеленського, Буданова і Малюка. Тоді було затримано двоє полковників УДО.

Раніше у березні глава держави розповідав, що на нього готували щонайменше 10 замахів.