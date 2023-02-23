Число атак на енергооб'єкти може зменшитися: Повітряні сили назвали нові цілі ворога
Джерело:NV
Впродовж зими росіяни не зуміли створити блекаут на території України. Тому у весняний та літній періоди вони можуть перейти на інші цілі.
Прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що ворог може зменшити атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.
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На які цілі може перейти Росія
Юрій Ігнат зазначив, що українська енергетика вже пристосувалася до ворожих масованих ракетних обстрілів шляхом швидкої мобілізації бригад і відновлення пошкоджень. До того ж зі збільшення світлового дня споживання стає меншим.
Впродовж зими, коли попит на електроенергію найвищий, росіянам так і не вдалось потопити Україну в пітьмі. Тому окупанти можуть зменшити удари по енергетичних об'єктах й перейти до нової стратегії, атакуючи інші важливі цілі.
Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури,
– сказав Ігнат.
Він припустив, що цілями агресора можуть стати транспортна інфраструктура чи гідротехнічні споруди.
Юрій Ігнат наголосив, що Повітряні сили мають зміцнюватися. Наразі вони чекають якнайшвидшого повернення військових з тренувань і прибуття нових засобів протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема зенітних ракетних комплексів SAMP/T і Patriot.
Це саме те, що нам потрібно проти балістики та окремих видів крилатих ракет, таких як Х-22. І захищати ними пріоритетні напрямки від ударів, зокрема, балістичними ракетами,
– пояснив військовий.
Який стан української енергосистеми наразі
- Станом на ранок 22 лютого в "Укренерго" повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.
- Наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Також завдяки стабілізації електропостачання в країні імпорт електроенергії здійснюється у зовсім невеликих обсягах.
- Проте, через шквальний вітер без електропостачання опинилися 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Бригади розпочали ремонтні роботи.
- Також внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами залишаються мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі. Це призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання. Наразі енергетики намагаються розв'язати проблему, проте через складність і масштабність пошкоджень відновлення надійного енергопостачання вимагає тривалого часу.
- Тим часом понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі досі недоступні українській енергосистемі, адже перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Також тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.