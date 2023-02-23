Число атак на энергообъекты может уменьшиться: Воздушные силы назвали новые цели врага
Источник:NV
В течение зимы россияне не смогли создать блекаут на территории Украины. Поэтому в весенний и летний период они могут перейти на другие цели.
Пресссекретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что враг может снизить атаки по объектам энергетической инфраструктуры.
Смотрите также Будет обострение и ракетные удары: в Воздушных силах ВСУ спрогнозировали ситуацию до 24 февраля
На какие цели может перейти Россия
Юрий Игнат отметил, что украинская энергетика уже приспособилась к вражеским массированным ракетным обстрелам путем быстрой мобилизации бригад и возобновления повреждений. К тому же с увеличением светового дня потребление становится меньше.
В течение зимы, когда спрос на электроэнергию самый высокий, россиянам так и не удалось потопить Украину во тьме. Поэтому оккупанты могут уменьшить удары по энергетическим объектам и перейти к новой стратегии, атакуя другие важные цели.
Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры,
– сказал Игнат.
Он предположил, что целями агрессора может стать транспортная инфраструктура или гидротехнические сооружения.
Юрий Игнат подчеркнул, что Воздушные силы должны укрепляться. Они ожидают скорейшего возвращения военных с тренировок и прибытия новых средств противовоздушной и противоракетной обороны, в частности зенитных ракетных комплексов SAMP/T и Patriot.
Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22. И защищать ими приоритетные направления от ударов, в частности, баллистическими ракетами,
– объяснил военный.
Какое состояние украинской энергосистемы сейчас
- По состоянию на утро 22 февраля в "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. Лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.
- В настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций. Также, благодаря стабилизации электроснабжения в стране, импорт электроэнергии осуществляется в совсем небольших объемах.
- Однако из-за шквального ветра без электроснабжения оказались 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Бригады приступили к ремонтным работам.
- Также в результате предварительных ракетных ударов и атак дронами остаются сетевые ограничения в Одессе и Одесском районе. Это приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки оборудования. Пока энергетики пытаются решить проблему, однако из-за сложности и масштабности повреждений восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени.
- Между тем более 10 ГВт основных установленных мощностей пока до сих пор недоступны украинской энергосистеме, ведь находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Также временно оккупированных южанских территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.