Число атак на энергообъекты может уменьшиться: Воздушные силы назвали новые цели врага

В течение зимы россияне не смогли создать блекаут на территории Украины. Поэтому в весенний и летний период они могут перейти на другие цели.

Пресссекретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что враг может снизить атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

Смотрите также Будет обострение и ракетные удары: в Воздушных силах ВСУ спрогнозировали ситуацию до 24 февраля

На какие цели может перейти Россия

Юрий Игнат отметил, что украинская энергетика уже приспособилась к вражеским массированным ракетным обстрелам путем быстрой мобилизации бригад и возобновления повреждений. К тому же с увеличением светового дня потребление становится меньше.

В течение зимы, когда спрос на электроэнергию самый высокий, россиянам так и не удалось потопить Украину во тьме. Поэтому оккупанты могут уменьшить удары по энергетическим объектам и перейти к новой стратегии, атакуя другие важные цели.

Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры,

– сказал Игнат.

Он предположил, что целями агрессора может стать транспортная инфраструктура или гидротехнические сооружения.

Юрий Игнат подчеркнул, что Воздушные силы должны укрепляться. Они ожидают скорейшего возвращения военных с тренировок и прибытия новых средств противовоздушной и противоракетной обороны, в частности зенитных ракетных комплексов SAMP/T и Patriot.

Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22. И защищать ими приоритетные направления от ударов, в частности, баллистическими ракетами,

– объяснил военный.

Какое состояние украинской энергосистемы сейчас