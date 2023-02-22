Актуальную информацию об отключении света в разных регионах Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Укрэнерго не предоставлял ограничений

В Укрэнерго 22 февраля сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. Из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме лимиты потребления в области не доводились.

В Укрэнерго предупредили, что при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Измерения фактического потребления производятся в Киевской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Поэтому в этих регионах свет не должны выключаться.

Кроме того, в Укрэнерго заявили, что потребление электроэнергии на уровне обычного рабочего дня. В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах благодаря стабилизации электроснабжения в стране.

Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных неблагоприятными погодными условиями, без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные работы продолжаются.

Аварийные отключения в Хмельницкой области

22 февраля свет в Хмельницкой области не будет выключать. В то же время вечером 21 февраля в результате ухудшения погодных условий в части общин области произошли обрывы проводов линий электропередачи.

Это привело к аварийным отключениям. Около 60% повреждений устранены, бригады продолжают работы.

По состоянию на утро 22 февраля в регионе обесточены 3757 потребителей.

Где будут выключать свет в Черкасской области

В целях проведения ремонтных работ на энергетическом оборудовании в Уманском районе 22 февраля, ориентировочно с 11 до 12 часов возможно отключение электроэнергии.

В частности, свет будут выключать в таких территориальных общинах: Уманской, Паланской, Дмитрушковской, Ладыжинской и Бабанской.

На Прикарпатье не планируют вводить ограничения

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщили, что 22 февраля регион планирует пройти без ограничений электроснабжения.

"Безлимит" мощности для Ивано-Франковской области позволяет не применять график плановых отключений.

Ситуация со светом в Киеве, Одессе и Днепре

В ДТЭК заявили, что из-за того, что Укрэнерго не предоставлял ограничений потребления электроэнергии, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не будут выключать свет.

Однако в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Свет будут выключаться в Одессе

Кроме того, из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений. Графики отключений света в Одессе доступны по этой ссылке.

Спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что ситуация в регионе полностью контролируется.

Несколько десятков тысяч абонентов были отключены из-за аварии. Ситуация полностью контролируемая, хоть и непростая. Проводятся стабилизационные отключения, они продлятся и сегодня. Мы говорим об Одессе и Одесском районе. В других территориальных общинах ситуация на порядок лучше,

– сообщил Братчук.

В Укрэнерго тоже сообщили, что Одессе и Одесскому району остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях в результате прошлых ракетных ударов и атак дронами.

Это приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки остающегося в работе оборудования.

Во Львове и на Закарпатье не планируют выключать свет

В среду, 22 февраля, во Львове и области не ожидается отключения электроэнергии, поскольку нет распоряжений НЭК Укрэнерго о введении лимитов.

В случае изменения ситуации в энергосистеме сообщим дополнительно.

Накануне во Львовской области полностью обесточены 65 населенных пунктов и 57 – частично из-за сильных порывов ветра.

График стабилизационных отключений электроэнергии на 22 февраля в Закарпатье остается "белым", поэтому в регионе также не планируют выключать свет.