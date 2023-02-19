Об этом в эфире 24 Канала заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, наши военные имеют средства для отражения атак, а также ожидают новые виды ПВО.

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Юрий Игнат отметил, что сейчас идет нагнетание ситуации из-за годовщины полномасштабного российского вторжения. Он отметил, что оккупанты любят сакральные даты, поэтому все ожидают массированных ракетных атак.

"Враг тоже хочет показать знаковость этой войны. Возможно, поэтому и нагнетается обстановка, все ожидают обострения ситуации, ударов по объектам критической инфраструктуры или по другим объектам на восточном направлении, на линии боевого столкновения", – сказал Игнат.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ убежден, что не стоит ожидать очень драматических событий, ведь россияне ежедневно наносят ракетные удары и атакуют позиции украинских военных на линии фронта.

Это, к сожалению, есть ежедневно, поэтому день ото дня фактически ничем не отличается. Идут постоянные обстрелы, атаки от "вагнеровцев" и всех прочих, которые туда лезут. Поэтому особенно говорить о какой-то драматической ситуации вряд ли приходится,

– заметил он.

Юрий Игнат подтвердил, что ближе к годовщине полномасштабной войны будет обострение на линии боевого столкновения. Воздушные силы ВСУ считают, что Россия тоже будет обстреливать объекты гражданской инфраструктуры.

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ВСУ ожидают новые виды ПВО

Спикер командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что наши защитники готовы к вражеским атакам. У украинских военных средств ПВО, а также ожидают поставок ЗРК Patriot и SAMP/T.

"Мы к этому готовы. Есть у нас ПВО, но, к сожалению, не так много. Мы ожидаем поставок комплексов Patriot и SAMP/T, которых еще нет в Украине. Но люди поехали учиться. Результаты этого обучения опережают графики, поэтому это произойдет , и враг об этом прекрасно знает. Поэтому усиливаемся и сохраняем спокойствие", – подчеркнул Игнат.

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