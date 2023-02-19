Об этом в эфире 24 Канала заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, наши военные имеют средства для отражения атак, а также ожидают новые виды ПВО.
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Возможны удары по гражданской инфраструктуре 24 февраля
Юрий Игнат отметил, что сейчас идет нагнетание ситуации из-за годовщины полномасштабного российского вторжения. Он отметил, что оккупанты любят сакральные даты, поэтому все ожидают массированных ракетных атак.
"Враг тоже хочет показать знаковость этой войны. Возможно, поэтому и нагнетается обстановка, все ожидают обострения ситуации, ударов по объектам критической инфраструктуры или по другим объектам на восточном направлении, на линии боевого столкновения", – сказал Игнат.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ убежден, что не стоит ожидать очень драматических событий, ведь россияне ежедневно наносят ракетные удары и атакуют позиции украинских военных на линии фронта.
Это, к сожалению, есть ежедневно, поэтому день ото дня фактически ничем не отличается. Идут постоянные обстрелы, атаки от "вагнеровцев" и всех прочих, которые туда лезут. Поэтому особенно говорить о какой-то драматической ситуации вряд ли приходится,
– заметил он.
Юрий Игнат подтвердил, что ближе к годовщине полномасштабной войны будет обострение на линии боевого столкновения. Воздушные силы ВСУ считают, что Россия тоже будет обстреливать объекты гражданской инфраструктуры.
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ВСУ ожидают новые виды ПВО
Спикер командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что наши защитники готовы к вражеским атакам. У украинских военных средств ПВО, а также ожидают поставок ЗРК Patriot и SAMP/T.
"Мы к этому готовы. Есть у нас ПВО, но, к сожалению, не так много. Мы ожидаем поставок комплексов Patriot и SAMP/T, которых еще нет в Украине. Но люди поехали учиться. Результаты этого обучения опережают графики, поэтому это произойдет , и враг об этом прекрасно знает. Поэтому усиливаемся и сохраняем спокойствие", – подчеркнул Игнат.
Что ждать от России 24 февраля
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк предупредил, что 24 февраля Россия может запустить три волны ракет. Подоляк убежден, что к годовщине с начала полномасштабной войны россияне попытаются накопить тот объем, который всегда используют для "массированного 3-волнового каскада", и показать, что у них еще "порох в пороховницах".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже считает, что 23 – 24 февраля россияне могут прибегнуть к нового массированного обстрела. В то же время секретарь СНБО отметил, что новая атака никак не повлияет на ход войны. Он добавил, что Украина пережила не одну массированную атаку, поэтому должна справиться с новым обстрелом.
- Специалисты американского Института изучения войны сомневаются, что Россия выделит значительное количество авиации для ведения боевых действий над контролируемой Украиной территорией. Аналитики допустили, что российские истребители могут поддержать наземное наступление.