Фото с тренировок наших военных на системах ПВО Patriot обнародовали в сети. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как украинские зенитчики овладевают Patriot

Представители Вооруженных Сил ФРГ рассказали, что наши зенитчики быстро овладевают ЗРК Patriot. В Германии отметили, что украинские воины высоко мотивированы и большинство из них уже имеют опыт участия в боевых действиях.

Мотивация высока, потому что все знают, о чем идет речь,

– сказал немецкий офицер.

Обучение очень интенсивное. Украинские зенитчики тренируются 6 дней в неделю и имеют только один выходной.

Ведь все понимают, насколько важно как можно скорее вернуться в Украину и не с пустыми руками,

– подчеркнули в Воздушных Силах ВСУ.

Как украинские зенитчики учатся на Patriot / Фото Бундесвера Германии

Детали учений украинских воинов на ЗРК Patriot в Германии

Отметим, что Германия также решила предоставить нам эти ЗРК в начале 2023 года. В Бундесвере сообщили, что с 31 января украинские военные тренируются на трех станциях ФРГ.

В частности, наши воины учатся:

тактически управлять центром управления огнем,

управлять пусковыми устройствами, в том числе заряжать,

обслуживать и ремонтировать системы вооружения.

Обратите внимание! Украинские военные также проходят обучение на Patriot в США. Заметим, что кроме Соединенных Штатов и Германии еще две такие пусковые установки нашему государству планируют предоставить Нидерланды.



Как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо / Инфографика 24 Канала