Фото с тренировок наших военных на системах ПВО Patriot обнародовали в сети. Об этом сообщает 24 Канал.
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Как украинские зенитчики овладевают Patriot
Представители Вооруженных Сил ФРГ рассказали, что наши зенитчики быстро овладевают ЗРК Patriot. В Германии отметили, что украинские воины высоко мотивированы и большинство из них уже имеют опыт участия в боевых действиях.
Мотивация высока, потому что все знают, о чем идет речь,
– сказал немецкий офицер.
Обучение очень интенсивное. Украинские зенитчики тренируются 6 дней в неделю и имеют только один выходной.
Ведь все понимают, насколько важно как можно скорее вернуться в Украину и не с пустыми руками,
– подчеркнули в Воздушных Силах ВСУ.
Как украинские зенитчики учатся на Patriot / Фото Бундесвера Германии
Детали учений украинских воинов на ЗРК Patriot в Германии
Отметим, что Германия также решила предоставить нам эти ЗРК в начале 2023 года. В Бундесвере сообщили, что с 31 января украинские военные тренируются на трех станциях ФРГ.
В частности, наши воины учатся:
- тактически управлять центром управления огнем,
- управлять пусковыми устройствами, в том числе заряжать,
- обслуживать и ремонтировать системы вооружения.
Как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо / Инфографика 24 Канала