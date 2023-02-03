Об этом сообщил атташе по вопросам обороны Украины в США Борис Кременецкий. Он отметил, что сроки обучения удалось сократить благодаря опыту украинских военных.

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Речь идет о неделях, точного ответа я не могу предоставить... Месяц почти уже прошел, с тех пор как они пробыли. Как правило, если начинать учить с нуля, срок обучения может забрать от нескольких месяцев до года,

– заявил атташе.

Почему удалось сократить обучение украинцев

На военную базу Fort Sill в Оклахоме украинцы прибыли в середине января. Тогда в Пентагоне заявляли, что их обучение работе с современной системой противовоздушной обороны будет длиться несколько месяцев.

По словам Кременецкого, программа действительно сокращена по сравнению с тем, как других специалистов учат.

"Причина здесь одна: мы присылаем на обучение тех специалистов, у которых есть опыт работы с системами противовоздушной обороны. Вы знаете, что у нас противовоздушная оборона сейчас достаточно успешно борется со средствами воздушного нападения врага", – отметил он.

Он отметил, что уехавшие на обучение специалисты имеют опыт работы с системами ПВО, они знают основы действия, основы систем противовоздушной обороны, то есть базовым элементам их не нужно обучать.

Где тренируются украинские военные

Как рассказал Кременецкий, украинцев тренируют на военной базе, где проходят обучение все американские специалисты, обслуживающие системы Patriot, а также специалисты из тех стран, которые эти системы получают.

Программа учений в Оклахоме предусматривает, что украинцы не только сами быстро овладеют современной системой ПВО, а по возвращении домой будут готовы стать инструкторами для других военных.

Атташе не назвал точное количество украинцев, проходящих тренировки в США. Однако он отметил, что специалистов для работы с Patriot в Украине хватает, поэтому главный вопрос – в предоставлении большего количества этих систем.

"Эта система значительно усилит способности нашей противовоздушной обороны, особенно в борьбе с баллистическими ракетами. Поэтому это существенное улучшение способности нашей системы ПВО. Конечно, одной системы, которую мы получаем, недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы получить еще, мы готовы, у нас есть специалисты, которых мы готовы прислать еще на обучение. То есть вопросы в получении дополнительных систем. Мы работаем с нашими партнерами с целью их получения", – добавил Кременецкий.

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