Про це повідомив аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький. Він зазначив, що терміни навчання вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових.

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Йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати... Місяць майже вже пройшов, з того часу як вони пробули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року,

– заявив аташе.

Чому вдалося скоротити навчання українців

На військову базу Fort Sill у штаті Оклахома українці прибули в середині січня. Тоді в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців.

За словами Кременецького, програма дійсно скорочена в порівнянні з тим, як інших фахівців вчать.

"Причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони. Ви знаєте, що у нас протиповітряна оборона зараз досить успішно бореться з засобами повітряного нападу ворога", – зазначив він.

Він наголосив, що фахівці, які поїхали на навчання, мають досвід роботи з системами ППО, вони знають основи дії, основи систем протиповітряної оборони, тобто базових елементів їх не потрібно навчати.

Де тренуються українські військові

Як розповів Кременецький, українців тренують на військовій базі, де проходять навчання всі американські фахівці, які обслуговують системи Patriot, а також фахівці з тих країн, які ці системи отримують.

Програма навчань в Оклахомі передбачає, що українці не лише самі швидко опанують сучасну систему ППО, а після повернення додому будуть готові стати інструкторами для інших військових.

Аташе не назвав точну кількість українців, які проходять тренування у США. Однак він зауважив, що фахівців для роботи з Patriot в Україні вистачає, тож головне питання – в наданні більшої кількості цих систем.

"Ця система значно посилить спроможності нашої протиповітряної оборони, особливо щодо боротьби з балістичними ракетами. Тому це – суттєве покращення спроможності нашої системи ППО. Звичайно, однієї системи, яку ми отримуємо, недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще, ми готові, у нас є фахівці, яких ми готові надіслати ще на навчання. Тобто питання в отриманні додаткових систем. Ми працюємо з нашими партнерами з метою їхнього отримання", – додав Кременецький.

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