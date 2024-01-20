Росія виготовляє 5 – 7 тисяч снарядів на добу: чи здатен агресор наростити виробництво

Росія не виготовляє тої кількості снарядів, яку б вона хотіла мати для потреб своєї армії. А останні геополітичні події можуть перешкодити їй в отриманні додаткового боєкомплекту від своїх партнерів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, Росія не зможе наростити виробництво боєприпасів до того обсягу, який потрібен її армії.

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Що відомо про можливості російського ВПК

Росія здатна виготовляти близько 5 – 7 тисяч боєприпасів на добу, а використовує при цьому до 10 тисяч. Тих кілька тисяч боєприпасів, які агресор не може "закрити" своїми потребами, він докуповує у країн-партнерів.

Однак зараз ситуація може змінитися. Іран зав'язався у протистояння з Пакистаном, а КНДР активно погрожує своїм сусідам можливістю нової війни. І через настільки напружену обстановку в світі Кремль може залишитися без збройної підтримки від цих країн.

Росія залишиться сам на сам із нами та коаліцією із 50 держав, які становлять майже половину світової економіки. Тому у росіян велика проблема, яку вони не зможуть вирішити своїми виробничими потужностями,

– припустив Світан.

Примітно також, що протягом 2022 року окупаційна армія використовувала 60 – 70 тисяч снарядів. А тепер агресор змушений знизити їхнє використання в декілька разів, адже наростити виробництво Кремль не зуміє навіть з суто технологічних причин.

Як це вплине на хід війни

В недалекому майбутньому Росія дійсно матиме проблеми з нестачею боєприпасів на фронті. Саме тому російську армію потрібно постійно тримати в напрузі й ні в якому разі не погоджуватись на "замороження" війни. Цим Сили оборони не дадуть противнику накопичити боєприпаси й, відповідно, перевернути війну на свою користь.

"Правильна тактика (для Сил оборони – 24 Канал) – постійний тиск (на окупантів – 24 Канал) на всіх 1200 кілометрах фронту в режимі активної оборони. Плюс, робота партизанських механізмів", – зазначив військовий експерт.

Великою проблемою Росії в цій війні є величезна кількість об'єктів і територій, які вона мусить обороняти. І Україна навчилась гарно використовувати цю слабкість агресора, як про це свідчать численні операції українських спецслужб.

До того ж виробництво снарядів – це лише один із викликів, яким має дати раду Кремль. Також агресору потрібно вирішити проблему виробництва артилерійських стволів та броньованих "коробок" для САУ та техніки.

Що ще відомо про російські воєнні ресурси