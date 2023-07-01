Річ не у "Вагнері": полковник запасу ЗСУ оцінив загрозу з Півночі

Після новин про можливе створення військової бази ПВК "Вагнера" на території Білорусі почали поширюватися чутки про загрозу для північного кордону України. А проте головна небезпека для нашої території ніяк не пов’язана з російськими найманцями.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, наказ Зеленського про додаткове посилення північного кордону є дуже вчасним.

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Чому варто очікувати провокацій з Півночі

Те, що тиск ворога на Північному напрямку може посилитись, випливає із самих законів ведення війни. І що важливо, ця загроза ніяк не пов'язана з Євгєнієм Пригожиним, який незабаром зникне з інформаційного поля.

"Зараз ми тиснемо росіян на Півдні – і за деякий час у бій підуть наші резерви. Для того, щоб не дати нам цього зробити, Росії буде доцільно змусити нас витратити їх на відбиття атаки з Півночі", – пояснив Світан.

Втім, на думку полковника запасу, зі сторони Білорусі жодного пострілу в бік України не станеться. А ось зі сторони Брянську, Курську та Бєлгорода росіяни можуть суттєво збільшити кількість обстрілів.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав мешканців прикордонних районів Сумщини евакуюватися. Роман Світан підтримує цей заклик, наголошуючи, що Росія буде цілити саме по цивільній інфраструктурі регіону.

"Якщо цей сценарій справдиться, ми не зможемо перекинути на Південь всю нашу артилерію, адже будемо змушені вести контрбатарейну боротьбу", – припустив військовий експерт.

Що ж до масованого наступу з Півночі, то такий сценарій, на думку Світана, є дуже малоймовірним. Росія не зможе накопичити великої кількості особового складу, який потрібніший їй на Півдні.

Роман Світан про загрозу з Півночі: дивіться відео

Що відбувається на Північному кордоні