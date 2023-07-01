Дело не в "Вагнере": полковник запаса ВСУ оценил угрозу с Севера
После новостей о возможном создании военной базы ЧПК "Вагнера" на территории Беларуси начали распространяться слухи об угрозе для северных границ Украины. Однако главная опасность для нашей территории никак не связана с российскими наемниками.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, приказ Зеленского о дополнительном усилении северной границы очень своевременный.
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Почему стоит ожидать провокаций с Севера
То, что давление врага на Северном направлении может усилиться, вытекает из законов ведения войны. И что немаловажно, эта угроза никак не связана с Евгением Пригожиным, который вскоре исчезнет с информационного поля.
"Сейчас мы давим на россиян на Юге – и через некоторое время в бой пойдут наши резервы. Для того чтобы не дать нам этого сделать, России будет целесообразно отвлечь их на отражение атаки с Севера", – пояснил Свитан.
Впрочем, по мнению полковника запаса, со стороны Беларуси ни одного выстрела по Украине не произойдет. А вот со стороны Брянска, Курска и Белгорода россияне могут существенно увеличить количество обстрелов.
"Если этот сценарий сбудется, мы не сможем перебросить на Юг всю нашу артиллерию, ведь будем вынуждены вести контрбатарейную борьбу", – предположил военный эксперт.
Что же касается массированного наступления с Севера, то такой сценарий, по мнению Свитана, очень маловероятен. Россия не сможет накопить достаточно личного состава, который нужен ей на Юге.
Роман Свитан об угрозе с Севера: смотрите видео
Что происходит на Северной границе
- Несмотря на то, что оккупанты ушли из Сумщины и большинства приграничных территорий Харьковщины еще в прошлом году, провокации на этих землях продолжаются и сегодня.
- Этой весной уязвимость российского приграничья смогли показать добровольцы. В конце мая РДК и "Свободы России" заходили на территорию Брянщины и Белгородщины, где удерживали свои позиции в течение нескольких дней.
- Россия перебросила на границу с Сумщиной две бригады спецназовцев для организации диверсий. За это время они предприняли несколько попыток прорваться на украинскую территорию, большинство из которых были неудачными.