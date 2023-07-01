Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, приказ Зеленского о дополнительном усилении северной границы очень своевременный.

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Почему стоит ожидать провокаций с Севера

То, что давление врага на Северном направлении может усилиться, вытекает из законов ведения войны. И что немаловажно, эта угроза никак не связана с Евгением Пригожиным, который вскоре исчезнет с информационного поля.

"Сейчас мы давим на россиян на Юге – и через некоторое время в бой пойдут наши резервы. Для того чтобы не дать нам этого сделать, России будет целесообразно отвлечь их на отражение атаки с Севера", – пояснил Свитан.

Впрочем, по мнению полковника запаса, со стороны Беларуси ни одного выстрела по Украине не произойдет. А вот со стороны Брянска, Курска и Белгорода россияне могут существенно увеличить количество обстрелов.

Обратите внимание! Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться. Роман Свитан поддерживает этот призыв, отмечая, что Россия будет целиться именно по гражданской инфраструктуре региона.

"Если этот сценарий сбудется, мы не сможем перебросить на Юг всю нашу артиллерию, ведь будем вынуждены вести контрбатарейную борьбу", – предположил военный эксперт.

Что же касается массированного наступления с Севера, то такой сценарий, по мнению Свитана, очень маловероятен. Россия не сможет накопить достаточно личного состава, который нужен ей на Юге.

Роман Свитан об угрозе с Севера: смотрите видео

Что происходит на Северной границе