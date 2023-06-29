Как констатировали в украинской армии, Писаревка, Белополье, Юнаковка – это названия всего нескольких населенных пунктов на Сумщине, которые из-за атак регулярно появляются в сводках Генштаба.
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Военные призывают эвакуироваться
Известно, что россияне ведут огонь с РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами. К сожалению, одна из таких бомб развалила детский сад в деревне вблизи границы в эти дни.
Власть на местах знает алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Для этого есть все. Призываю всех, пожалуйста, уезжайте для того, чтобы сберечь свою жизнь! А Силы обороны продолжат защищать украинскую землю,
– подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
Кроме того, в сообщении ВСУ говорится, что военнослужащие Сил обороны надежно удерживают свои позиции и занимаются ежедневной боевой работой в этом регионе, что очень опасный для мирных людей из-за врага: "Чем ближе к границе, тем больше плотность вражеских обстрелов".
Последствия российских обстрелов Сумщины / фото ВСУ
Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Сумское направление остается наиболее опасным в Северной операционной зоне,
– отметили в украинской армии.
Удар по пиццерии в Краматорске
- Вечером 27 июня захватчики нанесли ракетный удар по Краматорску в центре города. По состоянию на утро 29 июня было известно о 12 погибших и 65 пострадавших.
- Среди жертв в результате этой атаки есть 17-летняя девушка и две 14-летние сестры. А среди пострадавших – ребенок 2022 года рождения.
- Известно, что оккупанты в тот вечер запустили по региону две ракеты типа "Искандер". Одна из этих воздушных целей также попала в селе Беленькое Донецкой области.