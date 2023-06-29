Як констатували в українській армії, Писарівка, Білопілля, Юнаківка – це назви всього декількох населених пунктів на Сумщині, які через атаки регулярно з'являються у зведеннях Генштабу.
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Військові закликають евакуйовуватись
Відомо, що росіяни ведуть вогонь з РСЗВ, артилерії та завдають ударів з повітря керованими авіаційними боєприпасами. На жаль, одна з таких бомб розвалила дитячий садок в селі поблизу кордону цими днями.
Влада на місцях знає алгоритми й шляхи евакуаційних заходів. Для цього є все. Закликаю всіх, будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя! А Сили оборони продовжать боронити українську землю,
– наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Окрім того, у повідомленні ЗСУ йдеться про те, що військовослужбовці Сил оборони надійно утримують свої позиції та займаються щоденною бойовою роботою в цьому регіоні, що є дуже небезпечним для мирних людей через ворога: "Чим ближче до кордону, тим більша щільність ворожих обстрілів".
Наслідки російських обстрілів Сумщини / фото ЗСУ
Ворог з незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини особливо не обираючи методи. Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні,
– наголосили в українській армії.
Удар по піцерії в Краматорську
- Ввечері 27 червня загарбники завдали ракетний удар по Краматорську в центрі міста. Станом на ранок 29 червня було відомо про 12 загиблих та 65 постраждалих.
- Серед жертв внаслідок цієї атаки є 17-річна дівчина та дві 14-річні сестри. А серед постраждалих – дитина 2022 року народження.
- Відомо, що окупанти того вечора запустили по регіону дві ракети типу "Іскандер". Одна з цих повітряних цілей також влучила у селі Біленьке на Донеччині.