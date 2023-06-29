Як констатували в українській армії, Писарівка, Білопілля, Юнаківка – це назви всього декількох населених пунктів на Сумщині, які через атаки регулярно з'являються у зведеннях Генштабу.

Дивіться також Удар по піцерії у Краматорську: коригувальника підозрюють у держзраді

Військові закликають евакуйовуватись

Відомо, що росіяни ведуть вогонь з РСЗВ, артилерії та завдають ударів з повітря керованими авіаційними боєприпасами. На жаль, одна з таких бомб розвалила дитячий садок в селі поблизу кордону цими днями.

Влада на місцях знає алгоритми й шляхи евакуаційних заходів. Для цього є все. Закликаю всіх, будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя! А Сили оборони продовжать боронити українську землю,

– наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Окрім того, у повідомленні ЗСУ йдеться про те, що військовослужбовці Сил оборони надійно утримують свої позиції та займаються щоденною бойовою роботою в цьому регіоні, що є дуже небезпечним для мирних людей через ворога: "Чим ближче до кордону, тим більша щільність ворожих обстрілів".

Наслідки російських обстрілів Сумщини / фото ЗСУ

Ворог з незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини особливо не обираючи методи. Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні,

– наголосили в українській армії.

Удар по піцерії в Краматорську