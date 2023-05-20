Центр інформаційного спротиву 19 травня повідомив, що 3 і 22 гвардійські бригади спеціального призначення розгорнуті в Тьоткіно Курської області. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували, чому насправді Росія перекинула спецпризначенців.
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Росіяни, можливо, хочуть відвернути увагу українських військ
За попередньою оцінкою ISW, таке розгортання російських військ у прикордонних районах, ймовірно, є спробою зафіксувати частину українських військ у прикордонних регіонах і розпорошити їх на критично важливих ділянках фронту.
Раніше повідомлялося про підрозділи 3 гвардійської бригади спеціального призначення в районі Кремінної Луганської області, а також про підрозділи 22 гвардійської бригади спеціального призначення в районі Оріхова на заході Запорізької області.
Незрозуміло, чому російське керівництво прийняло рішення вивести такі підрозділи з активних ділянок фронту в російські тилові райони, і, можливо, ці підрозділи зазнали попередніх втрат у нещодавніх бойових діях і були виведені та передислоковані для відпочинку та переозброєння. Розгортання цих підрозділів у прикордонних районах навряд чи матиме бажаний інформаційний або оперативний ефект,
– наголошують аналітики.
Що відомо про диверсії у Росії
- У Росії на тлі невдач в Україні росте невдоволення, через що триває рух опору, який Кремль намагається придушити. Ледь не щодня у Росії стається "бавовна" на різних об'єктах.
- Наприклад, 17 травня невідомі нібито обстріляли з гранатомета нафтоналивну станцію "Роснєфті" у Брянській області. Внаслідок обстрілу в одному з резервуарів утворилася дірка.
- Росіяни налякані тим, що війна може прийти в їхні домівки. 17 травня російські пропагандисти знову заявили, що під Калугою нібито впав безпілотник. Місцеві жителі чули гучні вибухи.
- Також 16 травня невідомий безпілотник атакував будівлю відділку ФСБ у Курській області. БпЛА нібито скинув боєприпаси, внаслідок чого навіть є поранені.
- Слід наголосити, що Україна не атакує територію Росії, що є офіційною позицією Києва.