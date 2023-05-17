Внаслідок обстрілу в одному з резервуарів утворилася дірка. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Брянській області нібито пошкодили нафтоналивну станцію

За словами російських пропагандистів, 17 травня у селищі Жеча, що у Брянській області, під час обходу території нафтоналивної станції працівники виявили кілька пошкоджень у місткостях з нафтою. В одній з них працівники помітили отвір розміром 10 на 15 сантиментів.

Згодом за 250 метрів від самої станції вони виявили гранатомет РПГ-22, з якого начебто і здійснили постріл. Окупанти зазначили, що ця зброя була прикріплена до дерева, а сам обстріл станції проводився дистанційно.

Наостанок росіяни зауважили, що "жодного витоку палива не сталося". До того ж постраждалих після диверсії також нібито немає.

Зверніть увагу! РПГ-22 "Нетто" – реактивна протитанкова граната, що є зброєю одноразового застосування. Вона була взята на озброєння Радянської армії в 1979 році. Наразі росіяни продовжують її застосовувати, так, РПГ-22 були використані й під час повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У Росії весь час щось вибухає чи горить