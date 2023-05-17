В результате обстрела в одном из резервуаров образовалась дыра. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Брянской области якобы повредили нефтеналивную станцию

По словам российских пропагандистов, 17 мая в поселке Жеча в Брянской области при обходе территории нефтеналивной станции работники обнаружили несколько повреждений в емкостях с нефтью. В одной из них работники заметили отверстие в размере 10 на 15 сантиментов.

Впоследствии в 250 метрах от самой станции они обнаружили гранатомет РПГ-22, из которого вроде бы и произвели выстрел. Оккупанты отметили, что это оружие было прикреплено к дереву, а сам обстрел станции проводился дистанционно.

Напоследок россияне заметили, что "никакой утечки топлива не произошло". К тому же, пострадавших после диверсии также якобы нет.

Обратите внимание! РПГ-22 "Нетто" – реактивная противотанковая граната, являющаяся оружием одноразового применения. Она была взята на вооружение российской армии в 1979 году. Сейчас россияне продолжают ее применять, так, РПГ-22 были использованы и во время полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В России все время что-то взрывается или горит