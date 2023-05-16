Об этом заявляют российские СМИ. Впоследствии в администрации района уточнили, что неподалеку от поселка Лихма произошел взрыв на газопроводе компании "Газпром трансгаз Югорск", передает 24 Канал.

Смотрите также В Москве раздался взрыв: над городом поднялся столб черного дыма

Есть жертва и пострадавшие

Как отмечают, в результате взрыва на газопроводе погиб человек. Еще четырех – с ожогами эвакуировали на санборте в Нягань. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Предварительно на участке газопровода Елец-1 проводили ремонтные работы. Взрыв произошел в результате врезки, после чего возник пожар. На месте работают экстренные службы.

В России постоянно что-то горит: коротко