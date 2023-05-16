Об этом заявляют российские СМИ. Впоследствии в администрации района уточнили, что неподалеку от поселка Лихма произошел взрыв на газопроводе компании "Газпром трансгаз Югорск", передает 24 Канал.
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Есть жертва и пострадавшие
Как отмечают, в результате взрыва на газопроводе погиб человек. Еще четырех – с ожогами эвакуировали на санборте в Нягань. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Предварительно на участке газопровода Елец-1 проводили ремонтные работы. Взрыв произошел в результате врезки, после чего возник пожар. На месте работают экстренные службы.
В России постоянно что-то горит: коротко
- В ночь на 14 мая вспыхнул военкомат в Мурманской области. Правоохранители уже отчитались, что им удалось поймать так называемого "диверсанта". Известно, что поджигатель решил выбить стекло на цокольном этаже. После этого он залил раму зажигательной смесью, поджег ее, после чего скрылся.
- В этот же день в российском Тольятти загорелся завод по производству дверей Ferroni. Кровля частично обрушилась в горящем окрасочном цехе предприятия. Предварительно погибших и пострадавших нет.
- Кроме того, беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародубе Брянской области. Предварительно также обошлось без пострадавших. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте действуют оперативные службы.