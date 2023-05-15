Об этом сообщают российские СМИ. Предварительно, взрыв произошел в магазине "Перекресток" на юге Москвы, передает 24 Канал.
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Детали события
Как отмечают, пожар произошел на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутовом. По приезду спасатели не подтвердили информацию о взрыве. Зато отметили, что пожар потушили на площади 4 метра квадратных и добавили, что "горел мусор".
На месте взрыва виднеется задымление / Фото росСМИ
Однако другие местные телеграм-каналы распространяют информацию о взрыве газовых баллонов на первом этаже торгового центра. Кроме того, на опубликованных кадрах виднеется сильное задымление.
Люди самостоятельно эвакуировались из здания. Как известно, никто не пострадал.
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Пожары в России: последние новости
- 13 мая в российских телеграм-каналах написали, что пожар вспыхнул на улице Тверской. Там расположен отель "Интерконтиненталь". Пропагандисты заявили, что якобы горело здание недалеко от отеля. По данным российских пожарных, к ним сведений о пострадавших якобы не поступало.
- В этот же день в Бурятии горел завод в Улан-Уде. Пожар был более чем на 500 метрах квадратных. Россияне несколько паниковали и тревожились.
- В Норильске фестиваль пожаров продолжался 11 мая. Огонь охватил более 4 тысяч квадратных метров складских помещений в городе. На протяжении многих часов с огнем сражались российские пожарные. Успехов особых у них не было, поэтому огонь нанес немало ущерба.
- Данных о пострадавших не было. К слову, Норильск расположен на расстоянии более 3 800 километров от Украины. Именно поэтому придумать басню об "украинской атаке" пропагандистам было нереально.