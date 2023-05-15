Об этом сообщают российские СМИ. Предварительно, взрыв произошел в магазине "Перекресток" на юге Москвы, передает 24 Канал.

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Детали события

Как отмечают, пожар произошел на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутовом. По приезду спасатели не подтвердили информацию о взрыве. Зато отметили, что пожар потушили на площади 4 метра квадратных и добавили, что "горел мусор".

На месте взрыва виднеется задымление / Фото росСМИ

Однако другие местные телеграм-каналы распространяют информацию о взрыве газовых баллонов на первом этаже торгового центра. Кроме того, на опубликованных кадрах виднеется сильное задымление.

Люди самостоятельно эвакуировались из здания. Как известно, никто не пострадал.

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