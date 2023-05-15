Про це повідомляють російські ЗМІ. Попередньо, вибух стався в магазині "Перехрестя" на півдні Москви, передає 24 Канал.
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Деталі події
Як зазначають, пожежа сталась на бульварі Адмірала Ушакова в Південному Бутовому. По приїзду рятувальники не підтвердили інформації про вибух. Натомість зазначили, що пожежу загасили на площі 4 метри квадратних і додали, що "горіло сміття".
На місці вибуху видніється задимлення / Фото росЗМІ
Однак інші місцеві телеграм-канали поширюють інформацію про вибух газових балонів на першому поверсі торгового центру. Крім того, на опублікованих кадрах видніється сильне задимлення.
Люди самостійно евакуювались з будівлі. Як відомо, ніхто не постраждав.
У Москві сталась пожежа: дивіться відео
Пожежі в Росії: останні новини
- 13 травня у російських телеграм-каналах написали, що пожежа спалахнула на вулиці Тверській. Там розташований готель "Інтерконтиненталь". Пропагандисти заявили, що нібито горіла будова неподалік готелю. За даними російських пожежників, до них даних про постраждалих буцімто не надходило.
- Цього ж дня у Бурятії горів завод в Улан-Уде. Пожежа була на понад 500 метрах квадратних. Росіяни дещо панікували та тривожились.
- У Норильську фестиваль пожеж тривав 11 травня. Вогонь охопив понад 4 тисячі квадратних метрів складських приміщень у місті. Упродовж багатьох годин з вогнем боролися російські пожежники. Успіхів особливих вони не мали, тому вогонь завдав чимало збитків.
- Даних про постраждалих не було. До слова Норильськ розташований на відстані понад 3 800 кілометрів від України. Саме тому вигадати байку про "українську атаку" пропагандистам було нереально.