Дуже сумнівна якість: у росіян великі проблеми з північнокорейськими снарядами

Росія вже давно відчуває нестачу снарядів на фронті, тому шукає собі союзників. Партнерами країни-агресорки стали Іран і Північна Корея, які зокрема передають боєприпаси.

У росіян немає нічого, що можна було б схарактеризувати словом "високоточний". Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що якби окупанти могли бити високоточно, то не було б таких страшних влучань в об'єкти житлової інфраструктури.

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Наскільки потужні снаряди з Північної Кореї

Не варто забувати, що часто загарбники навмисно ціляться саме по мирним мешканцям, тому не все залежить тільки від їхньої зброї. Щодо співпраці з Північною Кореєю, то ця країна ще має певний запас військових потужностей, але він не настільки великий, щоб справді вплинути на хід війни

Росіянам потрібні тисячі ракет, щоб продовжити свій терор. Майже за 2 роки бойових дій вони застосували близько 8 тисяч ракет, але що з того? Цьогорічна зима проходить значно краще, ніж у 2023 році,

– зауважив Петро Черник.

Він додав, українці майже не відчувають блекаутів. Так, є удари, ворог тероризує наші міста, але масштаби не можна порівнювати з минулим роком.

Щодо артилерійських боєприпасів, які надходять з КНДР, то є підтверджені випадки, коли снаряди розриваються просто у стволах. Їхня якість дуже сумнівна,

– наголосив військовий експерт.

Отже, можна виокремити 2 важливі моменти: противник має серйозні проблеми з власним виробництвом, але з іншого боку – це сигнал про те, що окупанти не планують зупинятися.

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