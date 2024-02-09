У росіян немає нічого, що можна було б схарактеризувати словом "високоточний". Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що якби окупанти могли бити високоточно, то не було б таких страшних влучань в об'єкти житлової інфраструктури.
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Наскільки потужні снаряди з Північної Кореї
Не варто забувати, що часто загарбники навмисно ціляться саме по мирним мешканцям, тому не все залежить тільки від їхньої зброї. Щодо співпраці з Північною Кореєю, то ця країна ще має певний запас військових потужностей, але він не настільки великий, щоб справді вплинути на хід війни
Росіянам потрібні тисячі ракет, щоб продовжити свій терор. Майже за 2 роки бойових дій вони застосували близько 8 тисяч ракет, але що з того? Цьогорічна зима проходить значно краще, ніж у 2023 році,
– зауважив Петро Черник.
Він додав, українці майже не відчувають блекаутів. Так, є удари, ворог тероризує наші міста, але масштаби не можна порівнювати з минулим роком.
Щодо артилерійських боєприпасів, які надходять з КНДР, то є підтверджені випадки, коли снаряди розриваються просто у стволах. Їхня якість дуже сумнівна,
– наголосив військовий експерт.
Отже, можна виокремити 2 важливі моменти: противник має серйозні проблеми з власним виробництвом, але з іншого боку – це сигнал про те, що окупанти не планують зупинятися.
Співпраця Росії та КНДР: що відомо
- У ніч на 8 лютого окупанти вдарили ракетами по населеному пункту Селидове на Донеччині. Проаналізувавши уламки, прокурори виявили, що 4 з 8 ракет схожі на північнокорейські балістичні ракети "КN-23". Раніше слідчі встановили, що таку зброю вже використовували для ударів по Харкову. У США ще в січні 2024 говорили про те, що Північна Корея передала Росії балістичні ракети з дальністю до 900 кілометрів.
- Ще один доказ такої співпраці виявили у Великій Британії. Тамтешні експерти знайшли на одному з фрагментів ракети етикетку з корейським ієрогліфом. Вони проаналізували й інші деталі, наприклад, приводи реактивної лопатки, візерунки болтів – все це нагадує ту саму північнокорейську ракету KN-23.
- Проте окупанти не надто сильно радіють зброї, яку отримують від КНДР. Бійці скаржаться, що снаряди не влучають у ціль, через це у них постійні "недольоти" або "перельоти". Також загарбники кажуть, що треба "дякувати, якщо снаряд не впав комусь з бійців на голову". На їхню думку, такі слова вдячності варто посилати "напівголодним корейським підліткам, які його збирали".