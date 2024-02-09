У россиян нет ничего, что можно было бы охарактеризовать словом “высокоточный”. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что если бы оккупанты могли бить высокоточно, то не было бы таких страшных попаданий в объекты жилой инфраструктуры.

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Насколько мощные снаряды из Северной Кореи

Не стоит забывать, что часто захватчики намеренно целятся именно по мирным жителям, поэтому не все зависит только от их оружия. По поводу сотрудничества с Северной Кореей, то эта страна еще имеет определенный запас военных мощностей, но он не настолько велик, чтобы действительно повлиять на ход войны

Россиянам нужны тысячи ракет, чтобы продолжить свой террор. Почти за 2 года боевых действий они применили около 8 тысяч ракет, но что с того? Нынешняя зима проходит значительно лучше, чем в 2023 году,

– отметил Петр Черник.

Он добавил, украинцы почти не чувствуют блэкаутов. Да, есть удары, враг терроризирует наши города, но масштабы нельзя сравнивать с прошлым годом.

Относительно артиллерийских боеприпасов, которые поступают из КНДР, то есть подтвержденные случаи, когда снаряды разрываются просто в стволах. Их качество очень сомнительное,

– отметил военный эксперт.

Итак, можно выделить 2 важных момента: противник имеет серьезные проблемы с собственным производством, но с другой стороны – это сигнал о том, что оккупанты не планируют останавливаться.

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