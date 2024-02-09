У россиян нет ничего, что можно было бы охарактеризовать словом “высокоточный”. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что если бы оккупанты могли бить высокоточно, то не было бы таких страшных попаданий в объекты жилой инфраструктуры.
Читайте также США в ООН рассказали, сколькими ракетами из КНДР Россия ударила по Украине
Насколько мощные снаряды из Северной Кореи
Не стоит забывать, что часто захватчики намеренно целятся именно по мирным жителям, поэтому не все зависит только от их оружия. По поводу сотрудничества с Северной Кореей, то эта страна еще имеет определенный запас военных мощностей, но он не настолько велик, чтобы действительно повлиять на ход войны
Россиянам нужны тысячи ракет, чтобы продолжить свой террор. Почти за 2 года боевых действий они применили около 8 тысяч ракет, но что с того? Нынешняя зима проходит значительно лучше, чем в 2023 году,
– отметил Петр Черник.
Он добавил, украинцы почти не чувствуют блэкаутов. Да, есть удары, враг терроризирует наши города, но масштабы нельзя сравнивать с прошлым годом.
Относительно артиллерийских боеприпасов, которые поступают из КНДР, то есть подтвержденные случаи, когда снаряды разрываются просто в стволах. Их качество очень сомнительное,
– отметил военный эксперт.
Итак, можно выделить 2 важных момента: противник имеет серьезные проблемы с собственным производством, но с другой стороны – это сигнал о том, что оккупанты не планируют останавливаться.
Сотрудничество России и КНДР: что известно
- В ночь на 8 февраля оккупанты ударили ракетами по населенному пункту Селидово Донецкой области. Проанализировав обломки, прокуроры обнаружили, что 4 из 8 ракет похожи на северокорейские баллистические ракеты "КN-23". Ранее следователи установили, что такое оружие уже использовали для ударов по Харькову. В США еще в январе 2024 года говорили о том, что Северная Корея передала России баллистические ракеты с дальностью до 900 километров.
- Еще одно доказательство такого сотрудничества обнаружили в Великобритании. Тамошние эксперты нашли на одном из фрагментов ракеты этикетку с корейским иероглифом. Они проанализировали и другие детали, например, приводы реактивной лопатки, узоры болтов – все это напоминает ту самую северокорейскую ракету KN-23.
- Однако оккупанты не слишком сильно радуются оружию, которое получают от КНДР. Бойцы жалуются, что снаряды не попадают в цель, поэтому у них постоянные "недолеты" или "перелеты". Также захватчики говорят, что надо "благодарить, если снаряд не упал кому-то из бойцов на голову". По их мнению, такие слова благодарности стоит посылать "полуголодным корейским подросткам, которые его собирали".