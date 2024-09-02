Росія перекидає підрозділи з Покровська на Курщину: як цим можна скористатися

Росія зіткнулася з серйозним браком резервів. В Курську область вони почали кидати строковиків та військових з окупованих українських територій. Однак і це ситуацію не покращило.

З'явилась інформація, що Кремль був змушений перекинути кілька підрозділів з Покровського напрямку на Курщину. Військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий в етері 24 Каналу пояснив, які це матиме наслідки.

Дивіться також Путін розуміє, що має 10 – 12 тижнів для досягнення цілей на Покровському напрямку, – Sky News

У росіян проблеми з резервами

Журналісти The Wall Street Journal написали, що майже через місяць після початку Курської операції, ситуація продовжує набирати оберти. Навіть попри те, що Росія вже змогла підтягнути резерви. За даними деяких ЗМІ, Кремль навіть з Африки почав забирати своїх військових та відправляти в Курську область.

Ба більше, аналітики ISW повідомили, що Росія передислокувала кілька підрозділів з Покровського напрямку на Курщину.

Це цікавий сигнал. Покровську відведена дуже велика роль у їхній стратегії, але все одно вони змушені забирати людей з того напрямку. До того вже забрали з Буркіна-Фасо, але їх небагато, позабирали з Запоріжжя, з Херсонщини, частину з Харківщини – і це вже має наслідки,

– наголосив Євген Дикий.

Останнім часом у Третьої окремої штурмової бригади саме на Харківщині є гарні результати. Росіянам зрештою довелося знову перекинути туди війська через контрнаступальні дії з боку українських військових.

"Просування Третьої штурмової бригади почалися після того, як резерви звідти перекинули на Курщину. А ось зараз з'явився сигнал, що хоча б когось почали забирати з Покровського напрямку. Це ламає їхніх стратегічний задум. Точніше, вони сподіваються, що цього не станеться, але...", – зауважив військовий експерт.

Тож варто додати, що окрім всього іншого, операція ЗСУ на Курщині висвітлила серйозну проблему в окупаційній армії – у них просто немає резервів.

Роль строковиків на Курщині

Намагаючись знайти хоч якісь підрозділи на фронті, Росія також активно залучає до боїв на Курщині і строковиків. Це явище набуло масового характеру, строковиків збирають фактично з усієї Росії.

Строковиків "засипають" в Курську область, аби вони з тими невеликими частинами, які забрали з фронту, утворили хоч якийсь ударний кулак. Для нас це відкриває нові перспективи. По-перше, строковики не боєздатні, вони зазвичай потрапляють у полон. По-друге, навіть російське суспільство до цього виявилося чутливим,

– наголосив Дикий.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення, росіянам, здавалося, було абсолютно байдуже на десятки тисяч трун, які повертаються з війни проти України, то зараз ситуація змінилась. Коли в бої почали активно кидати строковиків, яких обіцяли не чіпати, російське суспільство таки зуміло зреагувати.

Для Владіміра Путіна це було доволі болючим питанням, тож останній обмін полоненими зініціювала російська сторона. До Росії повернули 115 строковиків. Однак, здається, ситуація настільки безвихідна для російського командування, що на Курщину надалі відправляють строковиків. Більше – просто нікого.