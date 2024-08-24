Командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів в інтерв'ю Radio NV, що вороги намагаються проводити контрнаступальні дії. Проте ЗСУ вже просунулись вглиб Харківщини на майже 2 кілометри, пише 24 Канал.

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Що відомо про просування ворога

Звісно, ворог намагається зі свого боку проводити контратакувальні дії, на цьому етапі – абсолютно марно. Перекидання військ само триває, оскільки ворог розуміє, що якщо він не буде перекидати війська, то ми будемо розвивати успіх,

– розповів Дмитро Кухарчук.

За його словами, це як гра в шахи: "Будь-яка війна – це і є гра в шахи".

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До речі, командир бригади, полковник Андрій Білецький розповів, що мета українських військових на Харківщині збити наступальний потенціал 20 армії Росії.

На цю хвилину цю задачу виконано,

– заявив Білецький.

За його словами, Третя штурмова бригада перенаправила сили противника якомога далі від Макіївки, зменшивши тиск на інших ключових ділянках вздовж лінії фронту в сусідніх секторах бригад.