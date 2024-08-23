Так, Зеленський згадав День прапора та День Харкова, які відзначають в Україні цього дня. Також гарант розповів про результати міжнародної роботи та ситуацію на фронті.

Дивіться також Україна ратифікувала Римський статут: що це означає та чи є загрози для наших військових

Росія не підкорить Харків

Володимир Зеленський у зверненні подякував Харкову, який відзначає день міста. Президент вказав, що це справді героїчне місто, місто людей і життя. Також він згадав, що на початку травня ЗСУ вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати його та всю Харківщину.

Зеленський мав розмову з головнокомандувачем Олександром Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині.

Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку. І міста героїв обов’язково стануть містами миру,

– сказав Зеленський.