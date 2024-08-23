Так, Зеленский вспомнил День флага и День Харькова, которые отмечают в Украине в этот день. Также гарант рассказал о результатах международной работы и ситуации на фронте.

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Россия не покорит Харьков

Владимир Зеленский в обращении поблагодарил Харьков, который отмечает день города. Президент указал, что это действительно героический город, город людей и жизни. Также он вспомнил, что в начале мая ВСУ удалось отразить попытку России наступать на Харьков, сломать его и всю Харьковскую область.

Зеленский разговаривал с главнокомандующим Александром Сырским, в частности относительно боев на Харьковщине.

Вытесняем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину. Я благодарю каждого и каждую, кто бережет жизнь в Украине, кто бережет наш Харьков и все другие города и села нашего государства. И мы сделаем все, чтобы вернуть настоящую безопасность. И города героев обязательно станут городами мира,

– сказал Зеленский.

Кроме этого, Зеленский поздравил всех украинцев, и в частности всех наших воинов, с Днем флага Он указал, что гордится всеми, кто делает наши сине-желтые цвета такими сильными и достойными – всеми нашими людьми, которые защищают государство, защищают нашу независимость.

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Международная работа и пакеты помощи

В обращении Владимир Зеленский также упомянул визит премьер-министра Индии Моди в Украину. Это первый такой визит за время отношений между Индией и независимой Украиной.

Мы долго говорили сейчас. И о войне России против Украины, и о необходимости обеспечить именно справедливый мир. Мы очень ценим, что господин Моди начал визит с чествования памяти украинских детей, чьи жизни унесла российская агрессия,

– сказал Зеленский.

Также украинский гарант благодарен за пакеты гуманитарной поддержки, которые Индия предоставляет в течение этой войны. По слова Зеленского, Индия остается сторонницей международного права и поддерживает наш суверенитет, нашу территориальную целостность, а также участвует в нашей работе по Формуле мира.

"Конечно, сегодня мы говорили и о двусторонней повестке дня с Индией. Четыре межправительственных документа подписаны нашими представителями. Есть также договоренности по другим направлениям сотрудничества, в том числе и военно-технического", – добавил президент.

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Кроме этого, продолжается работа над важными переговорами. Владимир Зеленский в пятницу провел несколько совещаний с нашими международниками по оборонной поддержке и коммуникации с партнерами.

Своевременные поставки – это поставки ключевое сейчас. Есть пакеты объявлены, проголосованы, но не поставлены в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро",

– отмечает он.

Президент подчеркнул, что власть делает все, чтобы ускорить поставки.