Для наступу чи захисту: навіщо в Білорусь перекинули зенітно-ракетні комплекси
Росія перекинула до Білорусі партію ЗРК "Тор-М2К". Загалом ці системи ППО можна було б використати й для наступу, але лише як прикриття основних підрозділів малого радіуса дії.
Водночас найефективніше зенітний ракетний комплекс "Тор-М2К" може продемонструвати себе у боротьбі проти безпілотників або ракетної зброї, що вже заходить на ціль та перебуває в радіусі дії РЛС. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Наступальна зброя чи захист окупантів
Так, комплекси "Тор-М2К" можуть використовувати на території Білорусі, щоб збільшити ешелонованість захисту протиповітряної оборони об'єктів, де наразі перебувають російські окупаційні війська. Зокрема, частково мобілізовані, які проходять там навчання.
Крім того, у такий спосіб можна збільшити ешелонованість протиповітряного захисту об'єктів, де розташовані інші об'єкти з російськими окупантами, наприклад, в районі Зябрівки. Але не більше.
Використовувати "Тор-М2К" як наступальну зброю – неможливо. Наприклад, С-300 – можна використовувати (для наступу – 24 канал), але це зенітний ракетний комплекс великого радіуса дії і його можна переналаштовувати з ударів по повітряних об'єктах на поверхневі, тобто по поверхні. А з "Тор-М2К" це не вийде зробити,
– зауважив військово-політичний оглядач.
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ППО "Тор-М2К" має погану репутацію за час бойових дій
До того ж під час ведення бойових дій в Україні комплекс "Тор-М2К" продемонстрував себе не найкращим чином. Саме ці системи ППО встановлювалися на російське рятувальне буксирне судно "Василій Бех", яке було успішно знищене нашими протикорабельними ракетними комплексами.
"Також "Тор-М2К" прикривав так звані "вишки Бойка", які теж були знищені нашими ракетними комплексами протикорабельного типу", – підкреслив військово-політичний оглядач.
Загроза наступу з Білорусі: актуальна інформація
- Після зустрічі кремлівського диктатора Владіміра Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка на території країни почалися масові пересування військової техніки й підготовка до атаки. Однак згодом цю інформацію спростували.
- Військовий експерт Михайло Притула зауважив, що у Путіна поки немає сил для нападу з Білорусі. За його словами, для втілення цього сценарію там має бути зосереджено щонайменше 200 – 300 тисяч вояк, бронетехніка, артилерія, ракетні війська, велика кількість автомобільної техніки тощо.
- Разом з тим аналітики "Беларускі Гаюн" повідомляють, що Росія таки почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими російськими військовими. Російські сили перекидають її у напрямку кордону з Україною.