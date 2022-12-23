Водночас найефективніше зенітний ракетний комплекс "Тор-М2К" може продемонструвати себе у боротьбі проти безпілотників або ракетної зброї, що вже заходить на ціль та перебуває в радіусі дії РЛС. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Наступальна зброя чи захист окупантів

Так, комплекси "Тор-М2К" можуть використовувати на території Білорусі, щоб збільшити ешелонованість захисту протиповітряної оборони об'єктів, де наразі перебувають російські окупаційні війська. Зокрема, частково мобілізовані, які проходять там навчання.

Крім того, у такий спосіб можна збільшити ешелонованість протиповітряного захисту об'єктів, де розташовані інші об'єкти з російськими окупантами, наприклад, в районі Зябрівки. Але не більше.

Використовувати "Тор-М2К" як наступальну зброю – неможливо. Наприклад, С-300 – можна використовувати (для наступу – 24 канал), але це зенітний ракетний комплекс великого радіуса дії і його можна переналаштовувати з ударів по повітряних об'єктах на поверхневі, тобто по поверхні. А з "Тор-М2К" це не вийде зробити,

– зауважив військово-політичний оглядач.

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ППО "Тор-М2К" має погану репутацію за час бойових дій

До того ж під час ведення бойових дій в Україні комплекс "Тор-М2К" продемонстрував себе не найкращим чином. Саме ці системи ППО встановлювалися на російське рятувальне буксирне судно "Василій Бех", яке було успішно знищене нашими протикорабельними ракетними комплексами.

"Також "Тор-М2К" прикривав так звані "вишки Бойка", які теж були знищені нашими ракетними комплексами протикорабельного типу", – підкреслив військово-політичний оглядач.

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