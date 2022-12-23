В то же время наиболее эффективно зенитный ракетный комплекс "Тор-М2К" может продемонстрировать себя в борьбе против беспилотников или ракетного оружия, которое уже заходит на цель и находится в радиусе действия РЛС. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Наступательное оружие или защита оккупантов

Так, комплексы "Тор-М2К" могут использовать на территории Беларуси, чтобы увеличить эшелонированность защиты противовоздушной обороны объектов, где находятся российские оккупационные войска. В частности, частично мобилизованные, проходящие там обучение.

Кроме того, таким образом можно увеличить эшелонированность противовоздушной защиты объектов, где расположены другие объекты с российскими оккупантами, например, в районе Зябровки. Но не больше.

Использовать "Тор-М2К" как наступательное оружие невозможно. Например, С-300 – можно использовать (для наступления – 24 канал), но это зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия и его можно перенастраивать с ударов по воздушным объектам на поверхностные, то есть по поверхности. А с "Тор-М2К" это не получится сделать,

– заметил военно-политический обозреватель.

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К тому же, во время ведения боевых действий в Украине комплекс "Тор-М2К" продемонстрировал себя не лучшим образом. Именно эти системы ПВО устанавливались на российское спасательное буксирное судно "Василий Бех", успешно уничтоженное нашими противокорабельными ракетными комплексами.

"Также "Тор-М2К" прикрывал так называемые "вышки Бойко", которые тоже были уничтожены нашими ракетными комплексами противокорабельного типа", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

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