У Москві відреагували на "мирний план" Китаю і дописали кілька своїх пунктів

Китай запропонував "мирний план" з 12 пунктів. У Росії підтримують ці пропозиції.

Із заявою виступила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.

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"Поділяємо міркування Пекіна. Росія відкрита до досягнення цілей СВО політико-дипломатичним шляхом", – сказала представниця окупантів.

Що ще вимагає Захарова

За словами Захарової, Росія виступає за припинення постачання "західних озброєнь і найманців" Україні. Крім цього, вона вважає, що Україна має повернутися до нейтральності й позаблокового стану, визнати "нові територіальні реалії". Тобто піти на поступки російським вбивцям. Не забула Захарова й про "демілітаризацію і денацифікацію".

Впевнені, що просування цим шляхом призведе до всеосяжного, справедливого і стійкого миру, – заявила речниця МЗС.

Вона додала, що до "мирного плану" треба дописати кілька пунктів. Зокрема, Захарова вимагає скасувати всі санкції та відкликати всі судові позови проти Росії.

Не є серйозним планом

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Росія перекручує слова Китаю, щоб виправдовувати агресію. Пекін 24 лютого опублікував документ під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи". Після цього представник окупаційної влади Луганщини Родіон Мірошник заявив, що це визнання агресором України та Заходу.

"Оприлюднення Китаєм нечіткого мирного плану, ймовірно, підтримує поточний баланс зусиль між підтримкою Росії та збереженням доступу до європейських ринків, зображуючи Китай як безкорисливого третього посередника. Китайський мирний план навряд чи стане серйозним планом переговорного врегулювання війни в Україні", – розповіли аналітики.

Вони зазначили, що Китай серйозно розглядає відправлення окупантам летальної зброї.

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