В Москве отреагировали на мирный план Китая и дописали несколько своих пунктов

Китай предложил "мирный план" по 12 пунктам. В России поддерживают эти предложения.

С заявлением выступила представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

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"Разделяем рассуждения Пекина. Россия открыта для достижения целей СВО политико-дипломатическим путем", – сказала представительница оккупантов.

Что еще требует Захарова

По словам Захаровой, Россия выступает за прекращение поставок "западных вооружений и наемников" Украине. Кроме того, она считает, что Украина должна вернуться к нейтральности и внеблоковому состоянию, признать "новые территориальные реалии". То есть пойти на уступки российским убийцам. Не забыла Захарова и о "демилитаризации и денацификации".

Уверены, что продвижение по этому пути приведет к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру, – заявила представитель МИД.

Она добавила, что к "мирному плану" нужно дописать несколько пунктов. В частности, Захарова требует отменить все санкции и отозвать все судебные тяжбы против России.

Не являюсь серьезным планом

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что Россия извращает слова Китая, чтобы оправдывать агрессию. Пекин 24 февраля опубликовал документ под названием "Позиция Китая по поводу политического урегулирования украинского кризиса". После этого представитель оккупационных властей Луганщины Родион Мельник заявил, что это признание агрессором Украины и Запада.

"Обнародование Китаем нечеткого мирного плана, вероятно, поддерживает текущий баланс усилий между поддержкой России и сохранением доступа к европейским рынкам, изображая Китай как бескорыстный третий посредник. Китайский мирный план вряд ли станет серьезным планом переговорного урегулирования войны в Украине", – рассказали аналитики.

Они отметили, что Китай серьезно рассматривает отправку оккупантам летального оружия.

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