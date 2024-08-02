Допоміжний напрямок: для чого росіяни планують новий наступ у Вовчанську

Російські окупанти провели ротацію у Вовчанську Харківської області та активно готуються до штурму кварталу дев'ятиповерхівок. За останню добу зафіксовано 5 бойових зіткнень, і ситуація на цій ділянці може різко загостритися найближчими днями.

Харківщина досі залишається допоміжним відтинком для окупантів. Основні ж зусилля вони концентрують на Покровському та Торецькому напрямках, і саме там відбуваються запеклі бої. Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив 24 Каналу, навіщо ворог планує наступ на Вовчанськ.

Не пропустіть Морпіхи знищили штурмову групу ворожих десантників під Вовчанськом

Що задумали росіяни

Почавши наступ на Харківщину 10 травня, росіяни зазнали серйозних втрат. Досить довго оговтувалися, підтягували додатково сили та засоби. Зараз вони намагатимуться трансформувати свою технологічну та людську перевагу в якісь територіальні здобутки.

Можливості для проведення масштабних наступальних операцій з метою окупації Харкова та Сум у росіян точно немає. Мовиться про кілька десятків тисяч окупантів, які навіть за найсприятливіших умов зможуть просунутися максимум на 10 – 20 кілометрів. І це лише за умови, якщо українська армія не зможе втримати ворожий тиск.

Бої на Харківщині: дивіться на карті

Якщо Силам оборони надалі не бракуватиме боєприпасів, то всі намагання ворога просунутися вперед, закінчаться їхніми неймовірними втратами. А також тим, що росіяни почнуть впиратися в наші інженерні фортифікації, які розташовані на відстані 8 – 10 кілометрів від кордону. Далі росіянам – зась.

Хоча, знову-таки, маємо розуміти, що противник у такий спосіб, можливо, намагається створити умови, щоб змусити Генштаб використати наші стратегічні резерви. А ми знаємо, що кілька бригад перебувають на завершальному етапі підготовки та бойового злагодження,

– наголосив Владислав Селезньов.

Дивіться також Зеленський приїхав під Вовчанськ: нагородив воїнів ССО

Тобто окупанти намагатимуться зробити так, щоб українське командування підсилювало угруповання, яке діє на півночі Харківської області, а не там, де воно насправді потрібне. Мовиться про Торецький і Покровський напрямки, а також район Часового Яру.