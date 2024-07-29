Глава держави привітав захисників із професійним святом та вручив державні нагороди. Про це він повідомив у телеграм, опублікувавши відповідне відео.

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"Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами", – зазначив президент.

Володимир Зеленський подякував воїнам за хоробрість, за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації українських міст і сіл.

Зеленський під Вовчанськом нагородив бійців ССО: відео

Довідково. Сили спеціальних операцій – один із наймолодших родів військ у ЗСУ. Гаслом бійців є відомий девіз Святослава Хороброго "Іду на Ви", що розміщений, зокрема, на їхній емблемі.

До слова, на Харківському напрямку росіяни здійснили за добу 6 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого та Вовчанська.