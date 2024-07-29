Глава государства поздравил защитников с профессиональным праздником и вручил государственные награды. Об этом он сообщил в телеграмм, опубликовав соответствующее видео.
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"Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами", – отметил президент.
Владимир Зеленский поблагодарил воинов за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации украинских городов и сел.
Зеленский под Волчанском наградил бойцов ССО: видео
К слову, на Харьковском направлении россияне совершили за сутки 6 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого и Волчанска.