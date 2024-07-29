В утренней сводке Генштаба отчитались о ситуации на поле боя.

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Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением трех ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 88 КАБов. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 96 – из РСЗО.

Авиаударам подверглись населенные пункты:

  • Волчанск, Глубокое, Слобожанское, Липцы, Борщева, Веселое, Старицы, Волчанские Хутора, Чайковка, Петропавловка, Табаевка, Богуславка Харьковской области;
  • Часов Яр, Торецк, Щербиновка, Северное, Белая Гора, Курдюмовка, Желанное, Ивановка, Новоэкономическое, Воздвиженка, Миролюбовка, Мирноград, Александрополь, Ильинка, Екатериновка, Водяное, Екатериновка, Елизаветовка, Пречистовка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой области;
  • Лобково, Каменское Запорожской области;
  • Берислав, Днепряне, Новоберислав Херсонской области.

Ситуация на фронте

Продвижение россиян и ВСУ

Российские войска, вероятно, захватили Роботино в Запорожской области Украины, говорится в сводке Института изучения войны.

Зато ВСУ недавно восстановили утраченные позиции на Северском направлении на фоне продолжающихся наступательных операций России в этом районе. Кадры с подтвержденной геолокацией от 27 июля свидетельствуют о том, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в западной части села Ивано-Дарьевка Донецкой области (к юго-востоку от Северска).

27 та 28 липня російські війська продовжували наступальні дії в районах на схід від Сіверська (поблизу Верхньокам’янського) та на південний схід від Сіверська (поблизу Спірного та Івано-Даріївки).