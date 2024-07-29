У раноковому зведенні Генштабу прозвітували про ситуацію на полі бою.

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Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 88 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 96 – із РСЗВ.

Авіаударів зазнали населені пункти:

  • Вовчанськ, Глибоке, Слобожанське, Липці, Борщова, Веселе, Стариці, Вовчанські Хутори, Чайківка, Петропавлівка, Табаївка, Богуславка Харківської області;
  • Часів Яр, Торецьк, Щербинівка, Північне, Біла Гора, Курдюмівка, Желанне, Іванівка, Новоекономічне, Воздвиженка, Миролюбівка, Мирноград, Олександропіль, Іллінка, Катеринівка, Водяне, Катеринівка, Єлизаветівка, Пречистівка, Павлівка, Велика Новосілка Донецької області;
  • Лобкове, Кам'янське Запорізької області;
  • Берислав, Дніпряни, Новоберислав Херсонської області.

Ситуація на фронті

Просування росіян та ЗСУ

Російські війська, ймовірно, захопили Роботине в Запорізькій області України, ідеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Натомість ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі. Кадри з підтвердженою геолокацією від 27 липня свідчать про те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в західній частині села Івано-Дар'ївка Донецької області (на південний схід від Сіверська).

27 та 28 липня російські війська продовжували наступальні дії в районах на схід від Сіверська (поблизу Верхньокам’янського) та на південний схід від Сіверська (поблизу Спірного та Івано-Даріївки).