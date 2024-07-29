У раноковому зведенні Генштабу прозвітували про ситуацію на полі бою.

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Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 88 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 96 – із РСЗВ.

Авіаударів зазнали населені пункти:

Вовчанськ, Глибоке, Слобожанське, Липці, Борщова, Веселе, Стариці, Вовчанські Хутори, Чайківка, Петропавлівка, Табаївка, Богуславка Харківської області;

Часів Яр, Торецьк, Щербинівка, Північне, Біла Гора, Курдюмівка, Желанне, Іванівка, Новоекономічне, Воздвиженка, Миролюбівка, Мирноград, Олександропіль, Іллінка, Катеринівка, Водяне, Катеринівка, Єлизаветівка, Пречистівка, Павлівка, Велика Новосілка Донецької області;

Лобкове, Кам'янське Запорізької області;

Берислав, Дніпряни, Новоберислав Херсонської області.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала шість. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого та Вовчанська. Вовчанськ на карті:

На Куп'янському напрямку відбулося два бойових зіткнення поблизу Новоосинового та Синьківки. Синьківка на карті:

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського, Новосергіївки, Тернів, Новосадового та Торського. Макіївка на карті:

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Івано-Дар’ївки. Спірне на карті:

На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів в районах Васюківки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Бондарного. Кліщіївка на карті:

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові дії. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили п’ять штурмів біля Великої Новосілки, Костянтинівки та Роздольного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку атака росіян не мала успіху під час штурму на лівобережжі Дніпра.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Просування росіян та ЗСУ

Російські війська, ймовірно, захопили Роботине в Запорізькій області України, ідеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Натомість ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі. Кадри з підтвердженою геолокацією від 27 липня свідчать про те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в західній частині села Івано-Дар'ївка Донецької області (на південний схід від Сіверська).

27 та 28 липня російські війська продовжували наступальні дії в районах на схід від Сіверська (поблизу Верхньокам’янського) та на південний схід від Сіверська (поблизу Спірного та Івано-Даріївки).