Силы специальных операций – один из самых молодых родов войск в ВСУ. В этом материале 24 Канал рассказывает, как воинов поздравляли с их профессиональным днем, а также об истории ССО.

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История ССО: от подразделения до рода войск

В 2007 году во времена министра обороны Анатолия Гриценко Управление Сил специальных операций создали как структурное подразделение Генерального штаба ВСУ.

Возглавил Управление разработчик его концепции – Юрий Серветник. Подразделение просуществовало до 2012 года, его формирование впоследствии ускорили такие события, как российская оккупация Крыма и начало войны Россией на Востоке Украины.

В конце концов, Силы специальных операций отделили в отдельный род сил.

В 2015 году начальник Управления специальных операций Генштаба Сергей Кривонос сообщил о соответствующем решении. 16 июня 2016 года Верховная Рада проголосовала за необходимый законопроект.

Обратите внимание! 26 июля 2016 года президент Петр Порошенко ввел праздник День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

В 2019 году 140-й центр Сил специальных операций прошел сертификацию как подразделение и имеет право быть привлечен в Силы быстрого реагирования НАТО. Это первое подразделение не из страны НАТО, которое прошло соответствующую сертификацию.

По состоянию на июль 2019 года командующим Силами специальных операций является бригадный генерал Александр Трепак.

Этот день – напоминание о павших и живых

Силы специальных операций ВСУ обратились к украинцам, акцентировав, что 29 июля, в День ССО, стоит еще раз вспомнить о победе павших и долг живых.

Мы прежде всего чтим наших воинов – тех, кто погиб в борьбе за Свободу и Независимость Украины. Во имя каждого из них мы уничтожаем врага везде, где способны достать наши руки, глаза и крылья.

Командующий Трепак констатировал, что в ССО нет "неважных людей". Высшей ценностью воинов является жизнь, в частности близких и родных, а одной из важнейших задач – оберегать близких и родных.

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Поздравление для Сил специальных операций

Верховный Главнокомандующий и президент Владимир Зеленский указал, что бойцы ССО ВСУ на самых горячих участках фронта выполняют важнейшие и самые ответственные боевые задачи.

О работе воинов Сил специальных операций не можем много говорить, но это всегда результаты, которые укрепляют Украину и ослабляют российских оккупантов.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал бойцов ССО героями украинского сопротивления в тылу россиян, в частности на временно оккупированных территориях. По его словам, воины заставляют землю гореть под ногами захватчиков.

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В Десантно-штурмовых войсках поздравили боевых побратимов с профессиональным праздником, отметив, что враг почувствовал на себе мастерство и доблесть воинов ССО.

Подразделения Десантно-штурмовых войск неоднократно выполняли с вами совместные боевые задачи и всегда могли на вас положиться.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что бойцы ССО являются героями, о которых ходят легенды. Он пожелал бойцам силы, мужества, профессионализма и чтобы каждое боевое задание завершалось безопасным возвращением домой.

Воины ССО выполняют одни из самых сложных задач: смотрите видео из соцсетей министра обороны