Сили спеціальних операцій – один із наймолодших родів військ у ЗСУ. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає, як воїнів вітали з їхнім професійним днем, а також про історію ССО.

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Історія ССО: від підрозділу до роду військ

У 2007 році за часів міністра оборони Анатолія Гриценка Управління Сил спеціальних операцій створили як структурний підрозділ Генерального штабу ЗСУ.

Очолив Управління розробник його концепції – Юрій Серветник. Підрозділ проіснував до 2012 року, його формування згодом прискорили такі події, як російська окупація Криму та початок війни Росією на Сході України.

Зрештою, Сили спеціальних операцій відокремили в окремий рід сил.

2015 року начальник Управління спеціальних операцій Генштабу Сергій Кривонос повідомив про відповідне рішення. 16 червня 2016 року Верховна Рада проголосувала за необхідний законопроєкт.

Зверніть увагу! 26 липня 2016 року президент Петро Порошенко запровадив свято День Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

2019 року 140-й центр Сил спеціальних операцій пройшов сертифікацію як підрозділ і має право бути залучений в Сили швидкого реагування НАТО. Це перший підрозділ не з країни НАТО, який пройшов відповідну сертифікацію.

Станом на липень 2019 року командувачем Сил спеціальних операцій є бригадний генерал Олександр Трепак.

Цей день – нагадування про полеглих і живих

Сили спеціальних операцій ЗСУ звернулися до українців, акцентувавши, що 29 липня, у День ССО, варто вкотре згадати про звитягу полеглих і обов'язок живих.

Ми насамперед вшановуємо наших воїнів – тих, хто загинув у боротьбі за Свободу і Незалежність України. В ім'я кожного з них ми нищимо ворога скрізь, де здатні дістати наші руки, очі та крила.

Командувач Трепак констатував, що в ССО немає "неважливих людей". Найвищою цінністю воїнів є життя, зокрема близьких і рідних, а одним із найважливіших завдань – оберігати близьких і рідних.

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Привітання для Сил спеціальних операцій

Верховний Головнокомандувач та президент Володимир Зеленський вказав, що бійці ССО ЗСУ на найгарячіших ділянках фронту виконують найважливіші та найвідповідальніші бойові завдання.

Про роботу воїнів Сил спеціальних операцій не можемо багато говорити, але це завжди результати, які зміцнюють Україну та послаблюють російських окупантів.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав бійців ССО героями українського спротиву у тилу росіян, зокрема на тимчасово окупованих теренах. За його словами, воїни змушують землю горіти під ногами загарбників.

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У Десантно-штурмових військах привітали бойових побратимів з професійним святом, наголосивши, що ворог відчув на собі майстерність та звитягу воїнів ССО.

Підрозділи Десантно-штурмових військ неодноразово виконували з вами спільні бойові завдання і завжди могли на вас покластися.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що бійці ССО є героями, про яких ходять легенди. Він побажав бійцям сили, мужності, професіоналізму і аби кожне бойове завдання завершувалося безпечним поверненням додому.

Воїни ССО виконують одні з найскладніших завдань: дивіться відео зі соцмереж міністра оборони