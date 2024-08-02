Вспомогательное направление: для чего россияне планируют новое наступление в Волчанске

Российские оккупанты провели ротацию в Волчанске Харьковской области и активно готовятся к штурму квартала девятиэтажек. За последние сутки зафиксировано 5 боевых столкновений, и ситуация на этом участке может резко обостриться в ближайшие дни.

Харьковщина до сих пор остается вспомогательным участком для оккупантов. Основные же усилия они концентрируют на Покровском и Торецком направлениях, и именно там происходят ожесточенные бои. Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил 24 Каналу, зачем враг планирует наступление на Волчанск.

Не пропустите Морпехи уничтожили штурмовую группу вражеских десантников под Волчанском

Что задумали россияне

Начав наступление на Харьковщину 10 мая, россияне понесли серьезные потери. Достаточно долго приходили в себя, подтягивали дополнительно силы и средства. Сейчас они будут пытаться трансформировать свое технологическое и человеческое преимущество в какие-то территориальные достижения.

Возможности для проведения масштабных наступательных операций с целью оккупации Харькова и Сум у россиян точно нет. Речь идет о нескольких десятках тысяч оккупантов, которые даже при самых благоприятных условиях смогут продвинуться максимум на 10 – 20 километров. И это только при условии, если украинская армия не сможет удержать вражеское давление.

Бои на Харьковщине: смотрите на карте

Если Силам обороны в дальнейшем будет хватать боеприпасов, то все попытки врага продвинуться вперед, закончатся их невероятными потерями. А также тем, что россияне начнут упираться в наши инженерные фортификации, которые расположены на расстоянии 8 – 10 километров от границы. Дальше россиянам – не под силу.

Хотя, опять-таки, должны понимать, что противник таким образом, возможно, пытается создать условия, чтобы заставить Генштаб использовать наши стратегические резервы. А мы знаем, что несколько бригад находятся на завершающем этапе подготовки и боевого слаживания,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Смотрите также Зеленский приехал под Волчанск: наградил воинов ССО

То есть оккупанты будут пытаться сделать так, чтобы украинское командование усиливало группировку, которая действует на севере Харьковской области, а не там, где она на самом деле нужна. Говорится о Торецком и Покровском направлениях, а также район Часового Яра.