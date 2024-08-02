В так называемый день "ВДВ" у россиян 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского показала, какие на самом деле "успехи" россиян на украинской земле.
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Как ВСУ мощно уничтожили врага под Волчанском
Разведчики и воины черного батальона николаевских морпехов встречают "спецов" гранатами, после чего оккупанты ранеными отходят к своим норам, где их гостеприимно ждали ударные дроны Белинковцев,
– рассказали военные.
Украинские морпехи показали мощные кадры, как они ликвидировали штурмовую группу российских десантников 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады под Волчанском.
Как наши морпехи ликвидировали российских штурмовиков: смотрите видео
(Важно! Не советуем смотреть чувствительным людям)
Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 августа сообщал, что на Харьковщине бои происходили в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. Всего на том направлении состоялось 5 боевых столкновений.