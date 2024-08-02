В так называемый день "ВДВ" у россиян 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского показала, какие на самом деле "успехи" россиян на украинской земле.

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Как ВСУ мощно уничтожили врага под Волчанском

Разведчики и воины черного батальона николаевских морпехов встречают "спецов" гранатами, после чего оккупанты ранеными отходят к своим норам, где их гостеприимно ждали ударные дроны Белинковцев,

– рассказали военные.

Украинские морпехи показали мощные кадры, как они ликвидировали штурмовую группу российских десантников 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады под Волчанском.



Как наши морпехи ликвидировали российских штурмовиков: смотрите видео

(Важно! Не советуем смотреть чувствительным людям)

Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 августа сообщал, что на Харьковщине бои происходили в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. Всего на том направлении состоялось 5 боевых столкновений.