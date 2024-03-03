У Росії нарощують передвиборчу кампанію Путіна: чого бояться у Кремлі

Кремль активно посилює передвиборчу кампанію Владіміра Путіна. У Росії є певна кількість так званих "антивоєнних" росіян, який дуже боїться кремлівський диктатор.

Тому Путін посилив ядерні погрози, не допустив до виборів Бориса Надєждіна та вдає, що нібито "проводить реформи". Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олексій Кошель.

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Путін посилює риторику

Олексій Кошель зазначив, що напередодні президентських "виборів" у Росії Путін має проблеми. Хоч всім давно відомо, що так звані "результати виборів" будуть на його користь. Однак диктатора насторожують так звані "антивоєнні" росіяни.

У Путіна є величезні проблеми на "виборах". Є певний відсоток "антивоєнного" електорату. Вони не про те, що потрібно вивести війська з України і припинити війну. Вони за те, що "потрібно вирішувати, з ким та за що воюємо". Така м'яка "антивоєнна" риторика. Їх може бути 15 – 20%. Кремль цього відсотка боїться,

– сказав він.

Тому Кремль не допустив до виборів так званого "опозиціонера" Бориса Надєждіна, який не став би лідером. Але коли Путін побачив черги росіян, які хотіли поставити підпис за Надєждіна, за м'яку "антивоєнну" риторику, то злякався.

Також через це постійно з'являються нові ядерні погрози, новини, що Путін нібито "літав на винищувачі", та навіть історії про його "молодих коханок". У такий спосіб хочуть показати, що диктатор ще буцімто "молодий і вічно житиме".

"Вони працюють на повну, тому що розуміють проблеми на виборах. Зокрема, через ці проблеми, через те, що потрібно приглушити цю м'яку "антивоєнну" риторику, вони зараз підвищують рівень і емоційність ядерних погроз", – додав політолог.

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