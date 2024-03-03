В России наращивают предвыборную кампанию Путина: чего боятся в Кремле

Кремль активно усиливает предвыборную кампанию Владимира Путина. В России есть определенное количество так называемых "антивоенных" россиян, которых очень боится кремлевский диктатор.

Поэтому Путин усилил ядерные угрозы, не допустил к выборам Бориса Надеждина и делает вид, что якобы “проводит реформы”. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Алексей Кошель.

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Путин усиливает риторику

Алексей Кошель отметил, что накануне президентских "выборов" в России Путин имеет проблемы. Хотя всем давно известно, что так называемые "результаты выборов" будут в его пользу. Однако диктатора настораживают так называемые "антивоенные" россияне.

У Путина есть огромные проблемы на "выборах". Есть определенный процент "антивоенного" электората. Они не за то, что нужно вывести войска из Украины и прекратить войну. Они за то, что "нужно решать, с кем и за что воюем". Такая мягкая "антивоенная" риторика. Их может быть 15 – 20%. Кремль этого процента боится,

– сказал он.

Поэтому Кремль не допустил к выборам так называемого "оппозиционера" Бориса Надеждина, который не стал бы лидером. Но когда Путин увидел очереди россиян, которые хотели поставить подпись за Надеждина, за мягкую "антивоенную" риторику, то испугался.

Также из-за этого постоянно появляются новые ядерные угрозы, новости, что Путин якобы "летал на истребителе", и даже истории о его "молодых любовницах". Таким образом хотят показать, что диктатор еще якобы "молодой и вечно будет жить".

"Они работают на полную, потому что понимают проблемы на выборах. В частности, из-за этих проблем, из-за того, что нужно приглушить эту мягкую "антивоенную" риторику, они сейчас повышают уровень и эмоциональность ядерных угроз", – добавил политолог.

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