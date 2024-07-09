Змушували воювати проти України: Путін і Моді домовилися про повернення на батьківщину індійців

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 8 липня прибув до Москви та зустрівся з Владіміром Путіним. Окрім іншого політики також домовилися повернути на батьківщину індійців, які опинилися на війні в Україні.

Про це пише індійський канал з посиланням на власні джерела. Водночас у Кремлі відмовилися надавати будь-які коментарі з цього приводу.

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Про що домовилися Путін і Моді на зустрічі

У ЗМІ повідомляють, що російська влада буцімто погодилася розірвати контракт з громадянами Індії, які опинилися на війні в Україні. Тепер індійців мають повернути на батьківщину, й Росія буцімто сприятиме цьому процесу.

За приблизними даними, близько 20 громадян Індії опинилися в російській армії, хоча їхали в Москву на навчання та роботу. Окрім того, підтверджено загибель 2 індійців. Один із них – Мохаммед Асфан, який обманом був завербований до російських збройних сил.

Водночас у Кремлі відмовилися коментувати такі домовленності. Речник Путіна заявив, що не буде коментувати інформацію, яка шириться у мережі.

Повідомлення про те, що громадяни Індії обманом опинилися на війні, з'явилися на початку березня 2024 року. Тоді група з 7 індійців записала відеозвернення, у якому заявили про обман. Так, турагент запропонував громадянам Індії відпочинок у Білорусі, однак, коли ті прибули в країну, то у них забрали гроші, а потім – передали російським силовикам. Ті змусили їх підписати документи російською мовою й відправили на фронт.

За кілька днів після цього в Індії заявили, що викрили "масштабну схему торгівлі людьми". Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) заявило, що жертвами торгівлі людьми стали близько 35 чоловіків, яким пропонували вступати до "сумнівних приватних університетів" Росії разом із "безкоштовним продовженням візи зі знижкою". Разом з тим громадянам Індії пропонували роботу помічників у російських військових частинах, а натомість – вони опинялися на передовій і змушені були воювати проти України.