Заставляли воевать против Украины: Путин и Моди договорились о возвращении на родину индийцев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Помимо прочего политики также договорились вернуть на родину индийцев, которые оказались на войне в Украине.

Об этом пишет индийский канал со ссылкой на собственные источники. В то же время в Кремле отказались предоставлять какие-либо комментарии по этому поводу.

Смотрите также Премьер-министр Индии посетит Россию, чтобы проверить, не вредят ли ей санкции Запада, – WSJ

О чем договорились Путин и Моди на встрече

В СМИ сообщают, что российские власти якобы согласилась разорвать контракт с гражданами Индии, которые оказались на войне в Украине. Теперь индийцев должны вернуть на родину, и Россия якобы будет способствовать этому процессу.

По приблизительным данным, около 20 граждан Индии оказались в российской армии, хотя ехали в Москву на учебу и работу. Кроме того, подтверждена гибель 2 индийцев. Один из них – Мохаммед Асфан, который обманом был завербован в российские вооруженные силы.

В то же время в Кремле отказались комментировать такие договоренности. Представитель Путина заявил, что не будет комментировать информацию, которая распространяется в сети.

Сообщение о том, что граждане Индии обманом оказались на войне, появились в начале марта 2024 года. Тогда группа из 7 индийцев записала видеообращение, в котором заявили об обмане. Так, турагент предложил гражданам Индии отдых в Беларуси, однако, когда те прибыли в страну, то у них забрали деньги, а затем – передали российским силовикам. Те заставили их подписать документы на русском языке и отправили на фронт.

Через несколько дней после этого в Индии заявили, что разоблачили "масштабную схему торговли людьми". Центральное бюро расследований Индии (CBI) заявило, что жертвами торговли людьми стали около 35 мужчин, которым предлагали поступать в "сомнительные частные университеты" России вместе с "бесплатным продлением визы со скидкой". Вместе с тем гражданам Индии предлагали работу помощников в российских военных частях, а взамен – они оказывались на передовой и вынуждены были воевать против Украины.