Путін нав'язує ескалаційну гру: чи відреагує світ на ядерні тренування Росії

Владімір Путін не припиняє тероризувати світ ядерними погрозами. А днями російське так зване міноборони заявило про проведення тренування із завдання масованого ядерного удару "у відповідь".

Таким чином Росія порушує договір 1968 року про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це 24 Каналу зазначив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Реакція країн

Відреагувати на ядерні погрози Росії мали б члени Ради безпеки ядерних держав. Зокрема, мовиться про США, Велику Британію, Францію і Китай.

"Всі країни за цим договором мають використати усі засоби. Навіть передбачається, що вони можуть почати війну проти Росії і змусити її відмовитися від цих божевільних намірів", – відзначив ексспівробітник КДБ.

Сергій Жирнов про ядерні погрози Росії: дивитись відео

Утім, реакція країн як така відсутня, підкреслив Жирнов. І на це є одна причина.

Вони вважають, якщо на це реагувати, то це означає грати в гру Путіна. Тому що він нав’язує ескалаційну гру. Хочете ви того чи ні, але ви підвищуєте градус протистояння між ядерними державами. Вони не хочуть грати у цю гру. І тому роблять вигляд, що нічого не відбувається,

– пояснив він.

Роль Китаю

У світових лідерів провідних країн були сподівання, що Сі Цзіньпін вступить у гру і стримуватиме Путіна у його ядерних лякалках. Але і тут нічого не спрацювало. Ба більше – російський диктатор вдається до провокацій.

"Сі Цзіньпін приїхав, були підписані відповідні документи, а як тільки він поїхав – виліз Медведєв зі своїми ядерними погрозами. Потім були певні навчання. Слово Китаю нічого не вартує, він не є стримуючим фактором", – сказав Жирнов.

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